Murió José «Pepe» Pampuro, un peronista de la «vieja escuela»

En la jornada de hoy se conoció la triste noticia de la desaparición física, víctima de cáncer, de quien fuera ministro de Defensa de Néstor Kirchner, José Pampuro, pero acaso el funcionario fue mucho más: peronista de Ley, amigo íntimo de Eduardo Duhalde y (paradoja del destino) médico oncológico, entre otras de las actividades que ejerció a lo largo de sus 71 años

Nacido en Lanús un 28 de diciembre de 1949, logró su titulo de medico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y lo ejerció hasta 1983.

Pero estaba en la política, con su mirada de militante peronista, lo que marcaría si destino. Sus primeros pasos fueron en la zona sur del conurbano bonaerense, bajo el ala protectora del intendente Manuel Quindimil.

Para 1985, Pampuro integró la lista de candidatos a diputados del partido. Tres años después se sumó a las filas de Antonio Cafiero.

Ya con la dupla Menem – Duhalde manejando los destinos de la patria, “Pepe” se sumó al equipo del por entonces vicepresidente. Cuando en 1991, a Duhalde le tocó manejar la gobernación de la provincia de Buenos Aires, le fue asignado el cargo de ministro de Salud y luego, de director de la Casa de la Provincia.

​En 2003, ya durante el transcurso de la etapa final de la presidencia de Eduardo Duhalde, Pampuro se desempeñó como secretario general de la Presidencia de la Nación.

Al Senado llego en 2005, junto Néstor Kirchner, por el Frente para la Victoria. Durante ese proceso fue cuatro veces como presidente del Senado de manera provisional, habiendo sido votado por los otros senadores para ocupar ese alto cargo legislativo en particular.

Antes había ocupado por dos períodos el cargo de Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires (1987-1991 y 1991-2002).

Entre sus diferentes cargos ostenta, además, el de ser el primer argentino en ocupar la presidencia del Parlamento del Mercosur, fue en 2007 reemplazando al uruguayo Roberto Conde.

El 19 de diciembre de 2019, a poco de asumir como Presidente, Alberto Fernández publicó un decreto donde oficializó la designación de cinco directores del Banco Nación, entre los cuales se encontraba Pampuro. Su último cargo antes de que la salud le ocupara su mayor preocupación.

Peronista de ley, llegó a tener una crítica mirada respecto al Frente de Todos, «Si se despierta el General, nos mata a todos» había pronunciado allá por 2015 cuando ocupada el cargo de vicepresidente del Banco Provincia.

Su explosiva frase era en respuesta a una declaración del actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien había asegurado que “Los 12 nuevos centros de radioterapia para tratamiento del cáncer continuarán adelante si Scioli es presidente. Pensá bien tu voto».

«Escuchar cosas así indigna más allá de la política, es una barbaridad” sostuvo Pampuro y pidió que «se callen un poquito la boca» porque estaban «prostituyendo la política».

«Recurrir a grabaciones, recurrir a carpetas, no es la forma de hacer política, nunca en mi vida política lo he visto» sentenciaba y dejaba en claro que su estirpe de político de raza ya no congeniaban con los «nuevos usos y costumbres» de los últimos años.

Salpicado por los Wikileak

En 2008 fue tapa de los portales de noticias al conocerse un cable diplomático filtrado por Wikileaks (Organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público) en donde su nombre figuraba (junto a otros funcionarios) como visitante regular de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, lo cuál fue origen de una interesante polémica por aquellos días.

Su enfermedad

Pampuro lidio con el cáncer por nueve años. El 10 de enero de 2012 había comenzado su recuperación, tras una operación que había tenido el 5 de enero por una sorpresiva dolencia, en la que se le extirpó un riñón.

La Despedida de los Funcionarios

Muchas fueron las voces actuales que despidieron al ex Ministro. Entre ellos El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien tuiteó que recibió «con mucho dolor» la noticia de su fallecimiento.

Recibí con mucho dolor la noticia del fallecimiento del compañero José “Pepe” Pampuro, militante peronista, exministro de Defensa de Néstor e integrante del directorio del Banco Nación. Abrazo a la distancia a sus familiares y amigos. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) January 21, 2021

El actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, hizo lo propio y lo definió como un «cultivador del diálogo».

Lamento el fallecimiento de Jose “Pepe” Pampuro. Fue el primer Ministro de Defensa de Nestor Kirchner. Cultivador del diálogo.

comprometido con las ideas del Peronismo. Disfrute el haber transitado por espacios comunes. Abrazo a sus familiares y compañeros de militancia — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) January 21, 2021

El secretario de Asuntos Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando Asencio, también despidió a Pampuro. «Que en paz descanses querido compañero y amigo Jose Pampuro, tuve el honor de trabajar junto a él, mi más sentido pésame a su familia y amigos», escribió.

Lamentamos el fallecimiento de Jose Pepe Pampuro, Ministro de Defensa del gobierno de Nestor Kirchner, Senador Nacional y gran compañero peronista . Un abrazo a la familia en este dificil momento — Chino Navarro (@chino_navarrook) January 21, 2021

Por su parte, la ex senadora nacional Beatriz Rojkés también lamentó el fallecimiento del ex secretario General de la Presidencia -durante la gestión de Eduardo Duhalde-.