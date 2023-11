Murió Rosalynn Carter, ex primera dama de los Estados Unidos

Rosalynn Carter, la esposa del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, falleció este domingo a los 96 años, informó el Centro Carter, la organización sin fines de lucro de la pareja.

Rosalynn Carter murió de forma pacífica, rodeada de su familia en su casa de Plains, en el estado de Georgia, donde se encontraba internada con cuidados paliativos luego de que le diagnosticaran demencia en mayo.

«Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré», dijo el exmandatario en un comunicado, según la televisora CNN.

«Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité; mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba», agregó.

Rosalynn Carter trabajó incansablemente a favor de la reforma de la salud mental y profesionalizó el papel de esposa del presidente.

Luego de que su esposo dejara la Casa Blanca, Rosalynn se dedicó al activismo para disminuir el estigma asociado a las personas con enfermedades mentales y a la lucha por la paridad y el acceso al tratamiento de salud mental.

También dedicó su tiempo al Instituto Rosalynn Carter para el Cuidado de la Universidad Estatal Georgia Southwestern, para ayudar a familias y cuidadores profesionales que viven con discapacidades y enfermedades.

El demócrata Jimmy Carter fue derrotado de manera aplastante por el republicano Ronald Reagan cuatro años después de ser elegido.

Su único mandato en la Casa Blanca (1977-81) incluyó con un inusual acuerdo de paz entre Israel y Egipto que continúa vigente hasta la actualidad, pero también estuvo marcado por una inflación vertiginosa y la crisis de los rehenes en

Irán.

A lo largo de todo ese proceso, Rosalynn estuvo a su lado y, a menudo, le susurraba cosas al oído.

As America’s First Lady from 1977-1981, Rosalynn Carter advocated for mental health and other important issues. Throughout Jimmy Carter’s political career, she was one of his biggest supporters, and as lifelong companions they were inseparable. She was instrumental in the… pic.twitter.com/dOUOdqjeRh

— HISTORY (@HISTORY) November 19, 2023