Murió Trimble, el primer ministro artífice del acuerdo de paz de 1998

Trimble, era unionista y pretendía seguir manteniendo a Irlanda del Norte en el Reino Unido. Foto: AFP

David Trimble, quien fuera primer ministro de Irlanda del Norte y premio Nobel de la Paz en 1998 por su papel decisivo en los Acuerdos del Viernes Santo que ese año puso fin al conflicto armado nacionalista en entre protestantes y católicos en esa provincia británica, murió este lunes a los 77 años.

Su Partido Unionista del Úlster (UUP, en inglés), dijo que falleció tras afrontar una «breve enfermedad», según la agencia de noticias AFP.

«Con gran tristeza, la familia de Lord Trimble anuncia que falleció a primera hora de hoy tras una corta enfermedad», dijo el UUP.

El partido no dio más detalles sobre el fallecimiento.de quien fuera premier de Irlanda del Norte entre 1998 y 2002.

Trimble, que lideró entre 1995 y 2005 el UUP, pertenecía desde 2006 a la bancada conservadora de la cámara alta británica, la Cámara de los Lores.

«Un gigante político, un político valiente, un sindicalista acérrimo y un amigo», escribió el actual líder del UUP, Doug Beattie, en Twitter.

«Un hombre de valor y visión», añadió Beattie en un comunicado aparte.

El primer ministro irlandés, Michael Martin, dijo que estaba «profundamente entristecido» por la muerte de Trimble y elogió en Twitter su «papel crucial y valiente en la instauración de la paz en Irlanda del Norte».

