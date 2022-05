Murió una periodista de Al Jazeera baleada en un operativo israelí contra palestinos

La periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, una de las estrellas de la cadena qatarí Al Jazeera, murió este miércoles por disparos de bala cuando cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenín, en los territorios ocupados de Cisjordania, y tanto Qatar como otro trabajador de prensa que resultó herido acusaron a esa fuerza de haberla matado.

Abu Akleh, de confesión cristiana, murió poco después de ser herida cuando cubría el operativo para el canal árabe junto a Ali Samudi, otro periodista palestino, quien fue internado en condiciones estables luego de haber recibido un disparo en la espalda.

El canal qatarí dijo que la reportera, de 51 años, fue asesinada «deliberadamente» y «a sangre fría» por las fuerzas israelíes, pero el primer ministro de ese país, Naftali Bennett, afirmó que «probablemente» murió por disparos palestinos.

«Según las informaciones que reunimos, parece probable que palestinos armados, que abrieron fuego sin discernimiento en ese momento, son responsables de la desgraciada muerte de la periodista», declaró Bennett en un comunicado.

El ejército israelí confirmó que realizó un operativo la mañana del miércoles en el campo de refugiados de Jenín, un bastión de grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania ocupada, pero negó haber disparado a periodistas.

El ejército aseguró que hubo un intercambio de tiros entre sospechosos y las fuerzas de seguridad, y que está «investigando el hecho y viendo la posibilidad de que los periodistas fueran atacados por palestinos armados».

«(El ejército) por supuesto que no ataca a periodistas», afirmó un cargo militar israelí a la agencia de noticias AFP.

De todas formas, el jefe del Estado Mayor israelí, Avi Kohavi, matizó luego la versión oficial al señalar que no era posible determinar por el momento quién disparó la bala que mató a la periodista al alcanzarla en la cabeza.

La agencia de noticias francesa AFP informó que uno de sus fotógrafos vio a Abu Akleh en el lugar y aseguró que vestía chaleco de prensa cuando recibió el disparo.

Israeli occupation killed Aljazeera journalist Sherine Abu Aqleh by shooting her in the face while wearing the Press vest and a helmet. She was covering their attack in Jenin refugee camp. This state sponsored Israeli terrorism must STOP, unconditional support to Israel must END. pic.twitter.com/Zg5QZkJ2bx

El fotógrafo señaló que las fuerzas israelíes disparaban en la zona y que vio el cuerpo de la reportera de Al Jazeera en el suelo. No había palestinos armados en la zona, agregó.

Al Jazeera pidió a la comunidad internacional responsabilizar a Israel por la muerte «intencional» de la periodista.

«En un asesinato flagrante que viola las leyes y normas internacionales, las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a sangre fría a la corresponsal de Al Jazeera en los territorios palestinos», indicó el canal.

El canciller de Qatar, Lolwah Al Khater, aseguró en Twitter que la corresponsal recibió un disparo «en la cara» y calificó al acto de «terrorismo de Estado israelí».

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el Gobierno autónomo palestino con sede en Cisjordania, calificó la muerte de la periodista como una «ejecución» y como parte del esfuerzo israelí por ocultar la «verdad» de su ocupación de Cisjordania.

El canciller israelí, Yair, Lapid, aseguró que su país quería sumarse a una «investigación sobre la triste muerte de la periodista Shireen Abu Akleh» y resaltó que «los periodistas deben ser protegidos en las zonas de conflicto», por lo que Tel Aviv tiene «la responsabilidad de llegar a la verdad».

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, pidió que los hechos sean investigados por «ambas partes» de manera transparente.

Very sad to learn of the death of American and Palestinian journalist Shireen Abu Akleh of @AJArabic @AJEnglish. I encourage a thorough investigation into the circumstances of her death and the injury of at least one other journalist today in Jenin.

— Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) May 11, 2022