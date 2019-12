Murray se baja del Abierto de Australia por otra lesión en la pelvis

El exnúmero 1 del mundo de 32 años, actual 125º del mundo, se lesionó en la Copa Davis en Madrid a mediados de noviembre. Esa lesión “no se curó todo lo rápido que se esperaba”, indicó Gentry.

“Trabajé muy duro para estar en un estado en el que pueda jugar al más alto nivel, y estoy decepcionado por no poder estar disponible para jugar en Australia en enero”, afirmó Murray.

“Desgraciadamente esta lesión es más complicada de lo que pensábamos y como medida de precaución debo remediarlo antes de regresar a las canchas”, precisó en un comunicado que publicó el sitio oficial del primer Grand Slam de la temporada.

Además de su baja para Melbourne, el escocés tampoco participará con el equipo británico en la primera edición de la ATP Cup, a comienzos de enero, justo antes del Australian Open.

Murray realizó en 2019 un regreso destacado al circuito ATP, conquistando en octubre en Amberes (Bélgica) su primer título desde 2017, cerca de nueve meses después de una segunda operación en la cadera izquierda, que lo había llevado a anunciar entre lágrimas, en enero de 2019, su posible retiro del tenis.

El 12 de diciembre anuló sus dos semanas de preparación en Miami para la temporada 2020 debido a su lesión.

We’re sad to report that @andymurray will not be playing in Australia in 2020 – can’t wait to see you back here in 2021, Andy! #AusOpen