Musk planea levantarle el bloqueo a Donald Trump en Twitter: «Fue una decisión inmoral»

Elon Musk lleva pocos días como dueño absoluto de Twitter y ya quiere empezar a tomar sus primeras medidas. Una de ellas será acabar con el bloqueo a la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetado en la red social desde el asalto al Capitolio en enero del 2021. «Fue una decisión inmoral», aseguró el multimillonario.

En un evento organizado por el Financial Times, Musk aseguró que este paso es el correcto. «Fue un error. Alienó a una gran parte del país y no resultó finalmente en que Trump no tuviera voz«, se justificó el magnate, que dijo ya cuando compró la red social que una de sus máximas iba a ser que prevaleciera siempre «la libertad de expresión».

