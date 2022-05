Musk sembró dudas sobre la compra de Twitter y las acciones cayeron más del 9%

El hombre más rico del mundo y director de la compañía de autos eléctricos Tesla, Elon Musk, anunció la suspensión temporal de la adquisición del total de acciones de la red social Twitter por US$ 44.000 millones, lo que produjo una caída de más del 9,6% en los papeles de la compañía.

Musk anunció la suspensión de la transacción a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la plataforma, aunque luego señaló que seguía «comprometido» con completar la operación, precisó la agencia de noticias AFP.

Su comportamiento oscilante generó las sospechas de que el propósito de Musk finalmente es lograr un precio más bajo para la compra de la compañía.

El analista Dan Ives, de Wedbush, dijo que el «espectáculo circense» de Twitter se puede convertir en un «espectáculo de terror del viernes 13».

«Inversores de Wall Street pueden interpretar el tuit como un intento de Musk de retirarse del acuerdo o de tratar de forzar un precio más bajo», sostuvo Ives.

Tras el mensaje de Musk, las acciones de Twitter llegaron a caer hasta un 25% antes de la apertura oficial del mercado en los Estados Unidos.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022