Nación, Ciudad y Provincia volverán a reunirse para definir nuevas restricciones

Sin embargo, el buen clima de la reunión no impide que aún persisten las diferencias de diagnóstico entre las autoridades del gobierno nacional, provincial y de la CABA. Para el equipo de Horacio Rodríguez Larreta la situación sanitaria está mostrando “que la curva de casos comienza a descender lentamente” y proponen seguir “monitoreando las próximas 48 horas la evolución de la situación”. Es que el descenso de los casos obedecería a que están viéndose los resultados tantos de la “vacunación y de las medidas tomadas en las últimas semanas”.

Este análisis no es compartido por el gobierno de Axel Kicillof quienes sostienen que la situación sigue siendo muy complicada a diferencia de la jefatura que creen “que no hay crisis y que por lo tanto, no son necesarias más medidas restrictivas”, afirman en el entorno del gobernador. Afirman que en la Ciudad confían “que el sistema va a aguantar” y se quejan de que esta afirmación se basa en que “el reservorio serán los hospitales de la provincia”.

En tanto, fuentes de la Casa Rosada sostienen que el jefe de gabinete, “compartió la preocupación evidenciada ayer por los expertos respecto de la situación de “tensión” en el sistema sanitario por la falta de camas UTI en el AMBA” Donde hubo coincidencia de los tres jefes de gabinete es en la necesidad de hacer cumplir las medidas restrictivas.

Respecto a la implementación de nuevas medidas restrictivas las posiciones tanto de CABA como de la Provincia son diferentes. Para el gobierno provincial como “mínimo se debería continuar con las restricciones actuales y establecer algunas más”. En tanto, en el gobierno porteño defienden la presencialidad escolar y la actividad al aire libre.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández mantendrá este martes una reunión virtual con un grupo de gobernadores de las provincias del Norte y se tiene previsto una conversación similar con las provincias del Centro y Sur del país.

El gobierno nacional no acepta las críticas de la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la ruptura del dialogo “siempre fue voluntad del Presidente dialogar y consensuar” pero contra atacan argumentando que “pero consensuar implica que, como ocurría el año pasado, las medidas anunciadas se les respete y se las haga cumplir”.