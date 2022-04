Nación y Ciudad mantendrán una nueva reunión en busca de avanzar por los fondos para la policía

El Gobienro porteño rechazó la propuesta integral del Gobierno nacional sobre el traspaso de la policía.

Los gobiernos nacional y porteño buscarán esta semana avanzar en la negociación por los fondos sobre el traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, y en la cual la administración de Horacio Rodríguez Larreta hará una contrapropuesta a la oferta recibida y rechazada el miércoles pasado.

El miércoles a las 13 se realizará el quinto encuentro entre las partes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en Casa Rosada, informaron fuentes oficiales.

Por el Gobierno nacional las negociaciones las llevan adelante la secretaria de Provincias, Silvina Batakis; y el titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi; mientras que por el Gobierno porteño lo hacen el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; y el ministro de Hacienda, Martín Mura.

Las tres primeras reuniones se desarrollaron «sin avances», admitieron en la cartera del Interior, más allá de que en la tercera de ellas la Ciudad reconoció que «no son fondos de coparticipación» los que están en discusión.

En el cuarto encuentro, desarrollado el miércoles pasado, se dio el primer avance concreto, cuando el Gobierno nacional le entregó a la ciudad de Buenos Aires una propuesta integral sobre el traspaso de la policía, que incluye fijar un nuevo monto, que se actualizaría por día, mes, semestre o año; el método para efectivizarlo y su actualización.

La ley especifica que ese monto se compone en un 80% con indicación salarial y un 20% por índice inflación, y la Capital Federal propone una modificación menor en este punto.

«Ahora nos podemos sentar a hablar en serio», dijo a Télam un funcionario que no participa de las reuniones pero que sigue de cerca las conversaciones, en relación a la discusión por los montos y ya no a su vinculación o no con la coparticipación.

La propuesta «va en sintonía con ellos, queda pendiente cómo se actualiza, pero no estamos lejos», aclararon en Casa Rosada, y remarcaron que «el compromiso con la Ciudad es no hacer circular detalles de los números».

No obstante, el Gobierno porteño irá este miércoles a la reunión con una «contrapropuesta» superadora a la de Nación.

«La propuesta de Nación fue rechazada directamente», indicaron a esta agencia fuentes del Gobierno porteño en relación a aquel ofrecimiento.

La Corte ya está al tanto de estas negociaciones: el jueves recibió el informe sobre los resultados del encuentro del día anterior.

«Cumplimos con lo que la ley dispone, llegar a un acuerdo, y si antes no hubo avances es porque no nos movimos de la ley. La postura es la misma, dentro de la ley», respondieron en Nación.

El Gobierno nacional advirtió que la negociación del monto tiene algunos límites, como no pagar por los 20.000 agentes de la Policía de la Ciudad más de lo que cuestan las fuerzas federales.

Y ejemplificaron que si estuviese vigente el decreto del expresidente Mauricio Macri, la ciudad recibiría 160.000 millones de pesos, que es el presupuesto para todo el país de la Policía Federal Argentina ($ 73.000 millones) y Gendarmería ($ 87.000 millones).

Pero ya fuera de la coparticipación, el monto a discutir es menor a esos $ 160.000 millones, cerca de la mitad, consideran en Casa Rosada.

«Es una de las policías con más presupuesto per cápita del mundo, y una cosa es financiar el traspaso desde el Estado nacional y otra es financiar a toda la Policía de la Ciudad», alertaron desde Balcarce 50.

El apoyo de los gobernadores

En esa línea se habían expresado el 30 del mes pasado gobernadores de 19 provincias (solo faltaron Córdoba, Corrientes, Jujuy y Mendoza) en Casa Rosada, en una reunión con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y el jefe de Gabinete, Juan Manzur; encuentro al que se sumó luego el presidente Alberto Fernández.

Allí firmaron una carta que envió el Gobierno nacional el día siguiente a la Corte y en la que expresaron sobre los fondos que la administración de Macri le giró a la ciudad de Buenos Aires que «se violaron los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional».

Los gobiernos de la Nación y de la Ciudad tuvieron el 10 de marzo pasado una audiencia pública ante la Corte Suprema para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri -luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno- y modificado el 9 del septiembre de 2020 cuando, a través del Decreto 735/2020, Fernández dispuso ese porcentaje nuevamente en el 1,4%.

El máximo tribunal dio a las partes 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que vencerá el 26 de este mes y, si bien habrá una sexta reunión el 20 de abril, en el Gobierno nacional consideran que «la prórroga es lo más lógico».

Sobre aquel monto de más que Macri le dio a la Ciudad hay un pedido de devolución por parte del Gobierno nacional, pero si hay un acuerdo en esta nueva discusión quedará en el olvido: «La idea es mirar para adelante», reconocieron en Casa de Gobierno.