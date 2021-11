Nada nuevo bajo el sol con la liquidez de Wall Street

Algunos han prendido todas las alarmas: se ha titulado a letra catástrofe que las tasas suben, se ha advertido que la Reserva Federal realiza un brusco viraje de sentido y se han esbozado temores de un 2022 crítico como consecuencia de cambios en la liquidez con la que opera Wall Street. Pero, ¿Qué hay de cierto en esto? ¿ Ha cambiado realmente algo?

Pues bien, si realmente hubiera cambios de magnitud en la política monetaria, o si se pudieran prever para el corto plazo, las tasas de interés – también de mediano y largo plazo – deberían estar experimentando bruscos movimientos. De otra manera, si no los hubiera, ello significaría que los mercados no están previendo cambio alguno en la liquidez internacional. ¿Y que ha ocurrido? Muchos han hecho notar, que las tasas de los bonos a 2 años se han elevado del 0,15% anual antes de conocerse la novedad de las minutas de la Reserva Federal, a 0,5% anual en unas pocas jornadas. Ello quiere decir que quien compraba un bono de esas características antes de la novedad ganaría “ a finish” 0,3%.

Ahora en cambio, resulta que ganará 1%. ¿Puede considerarse esto un cambio real? La respuesta, corta y sencilla es que no. Esto no quiere decir absolutamente nada más allá de que los operadores han frenado un tanto bruscamente su financiamiento a través de la venta de bonos cortos, que era, por gran distancia la forma no sólo más barata, sino también más segura, de obtener financiamiento, dado que al tratarse de bonos a solo 2 años se eliminaban, para el tomador de crédito, cualquier riesgo de variación de paridad para el momento de la recompra.

Sin embargo, la prueba más tangible de que nada ha cambiado en realidad es lo que ocurre en el mucho más trascendente e importante mercado de los bonos del Tesoro a 10 años. Allí, la tasa de interés, que osciló todo el año entre 1,18% anual y 1,7% anual tras algunos arabescos está ahora tranquila, y tendiendo a “aflojarse” a pesar de algunas predicciones en contrario en 1,52% anual. Mirando un gráfico de tasas, sin saber absolutamente nada de la FED ni de sus minutas, nadie hubiera podido siquiera suponer que se acerca un cambio en la liquidez de Wall Street observando esas variables. Y es que todo indica que en realidad….no se acerca ningún cambio en la liquidez de Wall Street para 2022.

Ni grande ni mediano, prácticamente seguro. Y hasta se podría arriesgar que incluso -por el momento- no hay que tomar en consideración la probabilidad de cambios pequeños que compliquen seriamente el panorama financiero internacional del año próximo, si es que se toma en consideración únicamente la actitud de la Reserva Federal en el mercado monetario.

Y es muy sencillo entender el porqué: si se va a pasar de un ritmo de emisión monetaria del orden del 22% anual actual a uno del 0% – aun en la improbable hipótesis de que haya mano de hierro en la reducción de las compras de bonos mes a mes – la base monetaria va a ser todavía más de 10% superior a lo que es hoy bastante antes de la mitad de 2022. ¿Puede pensarse seriamente que estamos entonces frente a un proceso de contracción monetaria en ciernes? Claramente, no es el caso. Todo indica que la liquidez de 2022 va a ser abundante. En cantidad, incluso más abundante que la de 2021, y estamos hablando de una liquidez más abundante en términos de dos dígitos en solo meses…

Hay que ser muy claros al respecto. Cuando la pandemia se desata y la Reserva Federal decide cambiar la política monetaria lo hizo tomando en consideración los elevados niveles de pánico existente no solo en la población, sino también en muchos operadores que en los primeros meses de 2020 habían vendido a mansalva acciones en Wall Street, proceso que corría el grave riesgo de repetirse. Hoy la situación es bien diferente, la gente llena estadios gigantescos en todos los deportes, las aerolíneas han multiplicado sus vuelos y rutas acercándolos bastante a los niveles de pre-pandemia y una amplia cantidad de empresas están haciendo cálculos de producción y ventas que, si se miran fríamente, no muestran en sí mismos ninguna señal de que entre 2020 y 2021 haya ocurrido lo que sanitariamente ocurrió. Y sin embargo, la Reserva Federal no solo sigue emitiendo base monetaria al mismo ritmo de las épocas de miedo y temor, sino que encima nos está garantizando que en la hipótesis más restrictiva de todas, la liquidez va a ser más de 10% superior a la de hoy en 2022…¿Es esto un ajuste?…Claramente, hemos llegado al punto en el que se explica muy claramente lo ocurrido con las tasas de 2 años. El mercado, claramente, no está pensando en ninguna restricción monetaria importante, por la sencilla razón de que desde el presente no hay ningún factor que justifique pensar de esa manera.

¿Porqué entonces subieron las tasas a 2 años? No por temor a una reactivación en el crédito, sino por el temor a que, a raíz de lo que muchos consideran excesiva permisividad de la Reserva Federal la tasa de inflación se reanime muy rápidamente y haya sorpresas nada gratas con los precios el próximo año. Vale decir, los operadores de bonos cortos nos dicen que creen que la liquidez va ser aun más abundante en 2022 a la de 2021. Y por eso las tasas a 2 años suben. Y los operadores de bonos largos -los que realmente son los “dueños del juego” – nos dicen que no hay nada nuevo bajo el sol en las calles de Manhattan. Y es muy probable que tengan razón.

Probablemente lo único que podría hacer cambiar este panorama, si la inflación no se reanima de manera firme, es el hecho de que las acciones parecen tan pero tan altas en Wall Street, habiendo subido más de 20% solo en la época de la pandemia, que cualquier resfriado puede producir una pulmonía. El riesgo de que la bolsa se pinche existe, siempre está, y más alto es cuanto más abrupta fue la suba. Y en este caso ha sido realmente impresionante: 130% en 5 años… Pero predecir una caída en Wall Street hoy -léase claramente: hoy- no es materia de estudio de economistas ni de gurúes. Ni siquiera de astrólogos ni especialistas en magia negra, a pesar de los muchos que hay.