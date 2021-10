NADA SUCEDE. | 7 miradas

Ferdinand Amunchásteguy. La semana qué pasó careció de noticias, salvo la preocupante separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y el anuncio a través del comic de que el hijo de Supermán es bisexual, realidades que seguramente quitaron el sueño a más de un lugareño. En el resto de los escenarios por los que transitamos los argentinos, nada sucedió, quizás el debate de los candidatos a legisladores sea lo más significativo de aquello en lo que pudieron participar los ciudadanos.

En verdad, no fue especialmente auspicioso ver como los candidatos se desgañitaban para evitar que se escuchasen los argumentos que los restantes intentaban balbucear, ya que se tornaba inevitable imaginar una Cámara de Diputados más parecida a un mercado persa que al ámbito en el que se deciden las leyes que habrán de procurar el bienestar de aquellos a los que se representa.

En el ámbito judicial nada trascendente ocurrió, ya que se silenciaron los comentarios que pudieron cruzarse en los despachos del cuarto piso del Palacio de los Tribunales, lo único cierto que va tomando cuerpo, es que el Ministro faltante será mujer, ya que es inevitable dar satisfacción a la cuestión de género, que se vería soslayada de no hacer lugar a una representante del género en el más Alto Tribunal. Varias son las candidatas que se mezclan en la disputa, aunque si debiésemos arriesgar un nombre, posiblemente nos inclinaríamos por Ángela Ledesma, actual integrante de la Casación Federal que suma a su condición natural, estar especializada en derecho penal, materia ausente entre los actuales Ministros del Alto Tribunal desde la salida del Juez Zaffaroni.

La revuelta realidad que nos rodea no deja, sin embargo, de ofrecer materia para futuras intervenciones de la Justicia. La reciente designación de Felletti al frente de la secretaría de Comercio anuncia la llegada a los Juzgados de cuestionamientos a la posible aplicación de la ley de abastecimiento.

Mientras ello ocurre, se ha silenciado el curso que siguen algunos temas de cierta repercusión, uno de ellos, trascendente, aunque ya parece olvidado, es el reciente pronunciamiento referido al memorándum con Irán que debe transitar, en poco tiempo, los pasillos del primer piso de Comodoro Pi, en el que los jueces Casatorios aguardan intervenir según les corresponda.

Usamos esa inflexión imprecisa, porque la radicación de la causa está todavía indefinida entre las salas I y IV de este Tribunal intermedio antes de la CSJN. Parecería que los Jueces naturales de estas actuaciones son los que tienen sus asientos en la Sala IV pero, para no desentonar con esta Argentina , las razones no siempre son las que predominan al tiempo de resolver las cosas.

En verdad, los integrantes de la Sala I parecen más afines a las Autoridades y el fiscal que interviene ante ella es representante de Justicia Legítima, por lo que no sorprende que no les disguste ser los que deban intervenir para decidir sobre la corrección o no de los decidido por el Tribunal Oral que resolvió hacer lugar a la excepción opuesta por la Defensa de la actual Vicepresidente.

Junto a esa circunstancia, alentada por la Defensa, podemos advertir el rechazo que insinúan los miembros de la otra Sala que podría intervenir, ya que dos de ellos, los doctores Hornos y Borinsky, enfrentan a un futuro incierto respecto de su permanencia en el Tribunal, según se resuelva su situación en orden a las visitas efectuadas al Presidente Macri y que el oficialismo intenta convertir en situaciones descalificantes para quienes las protagonizaron.

Así las cosas, por que unos no quieren y otros lo desean, es posible que la situación se resuelva favorablemente respecto de aquellos que ya fueron beneficiados por un pronunciamiento judicial que decidió que no existió delito en el oscuro memorándum que pocos aceptan como ingenuo y en el que varios prefieren ver una turbia decisión.

En estos días se ha difundido un mensaje en las redes que vale la pena repetir aquí porque se parece demasiado a lo que vivimos a diario “la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles“ -Dostoyevski-. No es posible asegurar cuán cerca estamos de llegar a este punto, pero que nuestra realidad se acerca a la pobreza parece una incontrastable presencia que nos acecha en el próximo recodo del camino.