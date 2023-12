Narges Mohammadi, presa en Irán, recibó formalmente el Nobel de la Paz

La activista iraní por los derechos de las mujeres Narges Mohammadi, encarcelada en Irán, criticó el «régimen tiránico y misógino» de su país, en un discurso en la ceremonia de aceptación del premio Nobel de la Paz, en Oslo, que tuvo que ser leído por sus hijos.

Mohammadi, que protesta contra el uso obligatorio del velo islámico, el hijab, para las mujeres y la pena de muerte en Irán, fue detenida y condenada en numerosas ocasiones en las últimas décadas.

Desde 2021 está encarcelada en la prisión de Evin en Teherán, la capital iraní, y es la quinta ganadora de un Nobel de la Paz en los últimos 100 años que está presa al momento de entrega del galardón.

Sus mellizos de 17 años, Ali y Kiana, vestidos de negro, aceptaron el premio durante la ceremonia en el ayuntamiento de la capital de Noruega y leyeron un discurso que logró transmitir desde la cárcel.

«Soy una mujer de Medio Oriente, de una región que, aunque es heredera de una rica civilización, se encuentra actualmente atrapada en la guerra y presa de las llamas del terrorismo y el extremismo», afirmó en su mensaje, escrito «detrás de los altos y fríos muros de una prisión».

«Soy una mujer iraní que se siente orgullosa y honrada de contribuir a esta civilización, que hoy es víctima de la opresión de un régimen religioso tiránico y misógino», añadió, instando a la comunidad internacional a hacer más por los derechos humanos, informó la agencia de noticias AFP.

2023 peace laureate Narges Mohammadi is unable to come to Oslo, Norway as she is currently imprisoned in Iran. She was awarded the Nobel Peace Prize for her fight against oppression of women in Iran and for promoting human rights.

An empty chair stands in her place on stage. pic.twitter.com/3rfE4RXLFT

— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2023