Naufragó una pequeña embarcación en el Canal de la Mancha: hay cuatro migrantes muertos

Cuatro personas murieron y 43 fueron rescatadas con vida en una operación lanzada en el Canal de la Mancha a raíz del naufragio de una pequeña embarcación, en medio de las tensiones entre Francia y el Reino Unido por las políticas migratorias en esa zona.

Alertados durante la madrugada de un «incidente con una pequeña embarcación frente a la costa de Kent», en el sureste de Reino Unido, los guardacostas británicos iniciaron una «intervención de búsqueda y rescate».

Francia y el Reino Unido registran desde hace días una ola de frío especialmente intensa, con temperaturas que descienden hasta los 10ºC bajo cero.

Se movilizaron barcos y equipos de emergencia de varias ciudades de la zona, además de dos helicópteros británicos y uno francés, mientras que las autoridades del norte de Francia enviaron un patrullero de la Marina como refuerzo.

Sin embargo, las imágenes difundidas por los medios británicos mostraron a los migrantes siendo socorridos en mitad de la noche desde un bote neumático visiblemente insuficiente para contener a decenas de personas.

Unas seis horas después, la operación permitió rescatar a 43 personas, informó la prensa británica, citando fuentes gubernamentales que no detallaron la edad ni el origen de los migrantes.

The IRC are devastated to learn of heartbreaking reports that there has been a major incident involving a small boat carrying an estimated 30 people in the Channel early this morning. Our thoughts are with those affected as we wait for further information. https://t.co/XKW7R9aLr3

— International Rescue Committee – UK (@RESCUE_UK) December 14, 2022