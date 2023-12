Navalny afirmó estar ‘bien’ tras ser trasladado a una prisión en el Ártico

El encarcelado opositor ruso Alexey Navalny dijo que está «bien» tras ser trasladado a un centro penitenciario ubicado en el Ártico ruso, al que tardó 20 días en llegar.

El viaje fue «bastante cansador (…) pero estoy de buen humor, como un Papá Noel», expresó Navalny en la red X, haciendo referencia a su barba que creció durante el trayecto y a la ropa de invierno que lleva, adaptada a las temperaturas polares.

«En cualquier caso, no se preocupen por mí. Estoy bien. Estoy aliviado de haber llegado por fin», agregó, según recogió la agencia de noticias AFP.

El lunes, allegados del opositor anunciaron que lo habían localizado en una colonia penitenciaria en Jarp, una pequeña localidad de apenas 5.000 habitantes ubicada en Yamalia-Nenetsia, una región remota del norte de Rusia. Está más allá del círculo polar ártico y alberga varias colonias penitenciarias.

Navalny, activista opositor y enemigo público del presidente ruso, Vladimir Putin, purga una pena de 19 años de cárcel por «extremismo».

Según este veredicto, debe cumplir su sentencia en una colonia de «régimen especial», la categoría en la que las condiciones de detención son más duras y que, normalmente, está destinada a los condenados a cadena perpetua o a los reclusos más peligrosos.

Navalny fue detenido en enero de 2021 a su regreso a Rusia, tras recuperarse en Alemania de un envenenamiento del que acusa al Kremlin, que a su vez negó cualquier involucramiento.

1/9 I am your new Santa Claus.

Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation.

— Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023