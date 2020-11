Neder dijo que no votará a favor de la ley de aborto pero que hay situaciones que deberían contemplarse

En diálogo con Radio Panorama el senador José Emilio Neder vertió consideraciones en torno a diferentes problemáticas de actualidad entre ellas, el proyecto enviado al Congreso para una ley de interrupción del embarazo.

Al respecto, el legislador confirmó que no votará a favor de esta iniciativa argumento que es “religioso, católico y mis convicciones no me lo permiten“. No obstante, consideró que hay situaciones que deberían contemplarse.

Por otra parte se refirió a la celebración virtual por el día del militante peronista que tendrá lugar este martes 17. “El peronismo forma parte del proceso de transformación y unidad de Santiago del Estero“, dijo, al tiempo que confirmó que el gobernador Gerardo Zamora y la senadora Claudia de Zamora participarán de la convocatoria. “Lamentablemente no será presencial, el peronismo tiene es condimento que brota de nuestra sangre al sentir que pertenecemos a una casta revolucionaria, pero debemos respetar el protocolo y la situación sanitaria.

Te recomendamos:

Neder participó del seminario del VI Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos



Finalmente se refirió al escrito que el bloque del Frente de Todos le envió al Fondo Monetario Internacional, confirmando que firmó la misiva y restándole importancia a la polémica que se desató tras conocerse la noticia.

“Por supuesto que lo firmé. Cuando uno plantea este tipo de hechos se deben tomar con la impronta de lo que hoy está ocurriendo. Estamos negociando la deuda. ¿Cuándo vamos a mandar la carta? ¿Cuando terminemos de negociar?“, se preguntó.

“Yo no quiero que a mi provincia que ha sido administrada de manera equilibrada por Gerardo Zamora desde el 2005 tenga que tener sobresaltos por el FMI que ha entregado un dinero por sobre las normas que tiene la propia entidad. La pandemia vino a complicar más la realidad que ya tenía Argentina. Desde que yo lo conozco Alberto Fernández nunca pidió un crédito internacional para agrandar la tremenda deuda que tiene Argentina. Una deuda que no pidió le gobierno y que dio el FMI de manera irresponsable a la administración anterior de Macri. En el documento marcamos el apresurado desembolso de ese dinero”, dijo finalmente.