Neder: “Esta Ley corrige una decisión del Gobierno anterior contra el federalismo”

Durante la Sesión de la Cámara Alta que se está llevando a cabo este viernes, dando tratamiento al proyecto relacionado con el porcentaje de coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires, el senador nacional José Emilio Neder formó parte de la lista de oradores señalando durante su alocución que “el propósito del Poder Ejecutivo es corregir el excedente de coparticipación que el distrito más rico del país viene percibiendo en desmedro de las provincias, ello como consecuencia de una decisión unilateral tomada en su momento por el presidente Macri para favorecer, puntualmente, la gestión de Rodríguez Larreta, con lo cual acentuó el centralismo en desmedro del federalismo”.

“Aquí debemos recordar –indicó Neder-, que durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos no se envió dicho acuerdo para la consideración y eventual aprobación del Congreso. No confundamos, esto no es la Nación en contra de las provincias sino la corrección de una decisión carente de fundamentos. La oposición critica tildándola de arbitraria, y aquí lo único arbitrario fue lo que hicieron ellos de eliminar por decreto el Fondo Sojero, que sí se distribuía federalmente entre todas las provincias y municipios del país incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, que no siembra soja ni en una maceta”, remarcó.

“Apoyamos esta decisión de un Gobierno con clara visión nacional y popular, que visibiliza a través de su agenda de gestión al país profundo. Sobre esto, en particular como santiagueño no quiero dejar de recordar la firma del Acta de Reparación Histórica producida en su momento por el entonces Presidente Néstor Kirchner con el gobernador Gerardo Zamora, que permitió sentar la logística de infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo sostenido de Santiago del Estero.

Utilizo este ejemplo concreto para remarcar la gran diferencia que existe entre una concepción de gobierno centralista y otra federal, como la que representa hoy nuestro presidente Alberto Fernández”, señaló.