Neder: La oposición siempre va a querer instalar un marco de duda para recuperar su espacio

Este sábado se celebrará un nuevo día de la lealtad peronista en un marco particular por la pandemia de coronavirus. El senador José Emilio Neder se refirió a esta jornada tan cara para todos los peronistas al tiempo que convidó a participar de la marcha virtual a través de las diferentes redes sociales y plataformas preparadas para la ocasión.

“El 17 de octubre es el día emblema de los peronistas. En el 45 ocurrió ese abrazo con el pueblo trabajador, con los sectores sociales y populares para conformar este gran movimiento nacional y popular que derivó en el Partido Justicialista que sería el órgano institucional de todo este modelo. Es un día de la lealtad muy importante, con ideas claras de la soberanía política, de la justicia social, del ascenso de los sectores menos protegidos, de fortalecer la industria nacional, de generar leyes para proteger la salud, el trabajo y tantas cosas que podemos nombrar en favor de la Argentina. Esto es lo que estamos reafirmando. Quisiera invitar a todos los peronistas pero también a todo el pueblo de Santiago“, expresó.

El evento comen a las 13 horas a través de las redes sociales y está previsto que el presidente Alberto Fernández hable cerca de las 15.30 desde la sede de la CGT. “Estamos movilizando en todos los estamentos gremiales que pertenecen a esta idea de un gobierno presente. Será un día de sol, entonces será un día peronista”, aseguró.

Consultado en torno a los cuestionamientos que podría suscitar la participación del presidente en un evento de carácter partidario, Neder destacó que “por ahí nos olvidamos que llegamos al poder desde los partidos políticos“.

“La oposición quiere que no participe en política quien está en el gobierno. Uno puede ser del riñón político que sea pero va a gobernar para todos. Entonces ¿por qué quitarle la referencia partidaria? Uno llega desde una facción política. Yo no voy a dejar en la puerta de la Casa Rosada mis principios y mis convicciones”, indicó.

El legislador agregó: “La oposición siempre va a querer instalar un marco de duda a la sociedad, porque quiere recuperar su espacio. Es algo lógico Alberto no es un presidente débil ni está peleado con Cristina Kirchner. Todo el arco de lo que es el proyecto del Frente Cívico va a defender la figura de Alberto Fernández, que es nuestro presidente. La oposición tiene que decir algo, es lógico. Tenemos un presidente como Alberto Fernández que arregla el desastre de la deuda que ha dejado el gobierno de Macri, para pagarla con la productividad nacional y no con el cierre de empresas argentinas. Además ha marcado la impronta de llevar adelante una pandemia que ha hecho estragos en el mundo con decisiones prudentes y mesuradas, como solo lo hacen los que tienen la seguridad de lo que están haciendo”

Finalmente, destacó la política llevada a cabo por el gobierno de Gerardo Zamora en la provincia poniendo de relieve que la provincia tiene “un proyecto en un marco de desarrollo que llega hasta el último rincón de Santiago. Ese marco de unidad que logró Zamora es un ejemplo nacional. Ojalá algún día se llegue a esto en la Argentina“.