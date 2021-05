Neder: “Los DNU preventivos del covid-19 son un instrumento legítimamente emitido por el Poder Ejecutivo Nacional”

El legislador santiagueño participó este miércoles en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado mantuvo una reunión virtual en la tarde de este miércoles, abordando el proyecto de Ley impulsado desde el bloque oficialista Frente de Todos donde se rechaza una Resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 6, la cual consideró que hay que limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) preventivos del covid-19.

En la oportunidad hizo uso de la palabra el senador santiagueño José Emilio Neder, quien afirmó: “desde Santiago del Estero compartimos el planteo expresado desde nuestro bloque, en cuanto a que estos DNU son un instrumento legítimamente emitido por el Poder Ejecutivo Nacional”.

“Y además me parece que se trata de una falta de respeto a este Senado constituido por el voto popular lo que se promueve desde la oposición, en cuanto a que se archive sin tratarse este tema como si fuera algo que no hay que darlo a conocer. Aquí no hay que dejar archivado nada sino al contrario, darlo a conocer a todo el ámbito institucional que reglamenta la división de los poderes en todos los niveles”, fustigó.

“Tenemos que marcar muy claro lo que el Senado de la Nación representa, expresando la división de poderes. A nosotros nunca se nos ocurriría hacer una intimación al Poder Judicial para que determine tal o cual causa en favor de tal o cual decisión”, cerró en su exposición.

Tras la aprobación con el voto favorable de los miembros de dicha Comisión que integran el bloque Frente de Todos, se dio paso al siguiente punto del temario relacionado con el análisis de las propuestas de designación de Cónsules de países europeos en diferentes provincias y ciudades nuestro país.