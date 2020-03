Neder representa a Santiago en el Congreso Nacional del PJ en Ferro

El microestadio “Héctor Etchart” del club Ferro Carril Oeste, en el barrio de Caballito de Capital Federal, alberga este jueves al Congreso Nacional del Partido Justicialista. El cónclave, presidido por el gobernador formoseño Gildo Insfrán, también cuenta con la presencia del actual titular partidario y diputado nacional sanjuanino, José Luis Gioja.

Por su parte el Distrito Santiago del Estero asiste representado por una delegación de 45 congresales, encabezada por el senador nacional y presidente del PJ local, José Emilio Neder, quien en declaraciones formuladas a su arribo a Ferro Carril Oeste anticipó que “con relación a los mandatos que vencen el próximo 5 de mayo, se buscará integrar una lista única para que dirija el Partido por los próximos cuatro años, consolidando el exitoso proceso de unidad que se vino logrando durante estos últimos tiempos”.

Apoyo a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner

En sus diálogos dirigenciales previos al Congreso, los principales referentes del peronismo nacional ratificaron que prima la idea de todos los sectores de que “no haya una contienda” electoral para designar a la nueva dirigencia partidaria, para “no entorpecer ni distraer” al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, “sino, por el contrario, reforzar el apoyo a su gestión” desde el PJ.

Con este panorama se deberá avanzar en la conformación de la Junta Electoral, y en establecer los plazos legales para las elecciones del 3 de mayo.

Córdoba y Salta, presentes tras 10 años de ausencia

Como dato relevante, tras una década de ausencias el cordobés Juan Schiaretti vuelve al congreso del PJ en un guiño a la Casa Rosada. Si bien Schiaretti no estará personalmente en Ferro, sí asistirán los congresales que le responden. Pero Córdoba no será la única provincia retornada al seno partidario: también se sumarán los delegados de Salta, que no participaban desde hace años.