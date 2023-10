Neder: Si no votamos a Massa, vamos a votar el quite de la coparticipación a las provincias

El senador José Emilio Neder visitó los estudios de Radio Panorama a propósito del día de la Lealtad peronista, oportunidad en la que también realizó algunas consideraciones, valorando la figura del candidato Sergio Massa, de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar este domingo.

El senador José Emilio Neder, presidente del PJ en Santiago del Estero, mantuvo un diálogo con Tiempo Para Compartir, desde los estudios de Radio Panorama, oportunidad en la que recordó el valor del Día de la Lealtad para el peronismo nacional y también arrojó algunos conceptos sobre el panorama político y económico del país, que entró en la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales que tendrán lugar este domingo.

Sobre el 17 de octubre señaló que es una fecha que «nos compromete a los peronistas» y anticipó que a lo largo de este martes se realizarán eventos plenarios en toda la provincia. «Nos vamos a juntar para fortalecer la idea que marcó la historia de un movimiento nacional y popular cuando Perón se abraza junto a su pueblo».

Neder destacó que el movimiento justicialista nacional «está integrado por muchas fuerzas que se convocan con la misma idea. Perón permitió que el hijo del obrero, de los más humildes, pueda ir a la universidad marcando un antes y un después, construyendo derechos a favor de las clases sociales desprotegidas, de los humildes. Es el artífice del derecho al trabajo, al sueldo digno, a derechos que hoy tiene la clase trabajadora«.

José Emilio Neder

El legislador trazó un paralelismo entre esta doctrina y el trabajo del gobernador Zamora en Santiago del Estero: «El gobernador marcó una instancia convocando a un proyecto de unidad, al que nos sumamos los peronistas y donde somos parte importante. Zamora cristalizó tres puntos clave: la independencia económica, la soberanía política y el ascenso socioeconómico más importante de la historia. Esto también es el peronismo».

Consultado en torno a aquellos santiagueños que, conformes con la gestión del Frente Cívico en la provincia, no votarán a Sergio Massa en las elecciones presidenciales, Neder consideró que «tienen el derecho de tener diferencias políticas». No obstante, recordó que «este desarrollo económico que ha tenido Santiago del Estero tuvo el apoyo primero de Nestor Kirchner, después de Cristina Kircher y durante la presidencia de Macri tuvimos muchos problemas, porque se restó el compromiso con la obra pública y la provincia tuvo que usar sus recursos para que no se detenga. El apoyo volvió con Alberto Fernández, para el desarrollo de la infraestructura»

«Si no votamos a Massa, vamos a votar el quite de la coparticipación de las provincias para sumir de nuevo en la miseria a las provincias. Porque de esa manera van a dejar de llegar fondos nacionales. ¿Cómo viviremos en el norte del país sin coparticipación?», se pregunto.

Neder agregó: ¿Esa gente va a votar la privacidad de la universidad? Porque aquí para ir a la universidad pública solo necesitamos el boleto del colectivo. Cuando eso se privatice ¿de dónde vamos a sacar los recursos para hacer estudiar a nuestros hijos? Eso también implica no votarlo a Massa«.

Sobre el rol del candidato de Unión por la Patria al frente de la cartera Económica, recordó causas como la pandemia y la deuda tomada con el FMI durante la gestión macrista. «Esa deuda es tomada sin volcarla a la producción ni al desarrollo, se la timbeó en la usura financiera. Ese dinero que venía por fuera de los reglamentos del FMI y de la Nación. Solo se podía prestar 14 mil millones de dólares dentro de las normas jurídicas y se prestaron 50 mil millones que produjo todo este desfasaje, que luego, con la presión del FMI no se pudo resolver. Pero no le podemos echar la culpa a Massa de todo lo que ha venido aconteciendo, él ha tenido la decisión política de sentarse en el ministerio de Economía en un momento gravísimo, tratando de recuperar el escenario nacional, tomando medidas como sacar las Ganancias al trabajo, favoreciendo a las pymes con créditos baratos, brindando aumentos en los jubilados para tener un poquito de recuperación en el sistema».

Además, Neder valoró que en ningún momento «se quitó la salud publica, los medicamentos, la educación, y el Estado siguió presente» en el escenario nacional y provincial. «En Santiago se dio un aumento del 100% y se acordó otro luego que fue al básico de la administración pública. Se pusieron 100 mil pesos durante 4 meses a cada trabajador para mantener el poder de compra que se venía cayendo por la inflación. Eso es tener un estado presente. Hay que pensarlo cuando no voto a Juan porque no me gusta la cara, pero lo voto a Pedro que me quita todo«.