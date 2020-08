Neder, sobre la Reforma Judicial: No nos vamos a poner de acuerdo en 5 minutos

El senador nacional José Emilio Neder mantuvo un extenso diálogo con Radio Panorama durante el cual se refirió a diversos temas, entre ellos, el proyecto oficialista para la reforma del sistema judicial, que levantó voces divergentes en diferentes ámbitos y sectores políticos de todo el país.

Al respecto, destacó que sea la primera vez que un proyecto de esta naturaleza “se encara a través del Parlamento, por donde debe ir” la reestructuración profunda del fuero federal, entre otros puntos para establecer cambios de fondo en la Justicia.

“Yo estoy de acuerdo en que hay que ordenar la Justicia tanto a nivel de CABA como de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. Hay que armonizar cosas que llevarán un largo debate, pero esto no implicará que se dejen de tratar las cuestiones más urgentes. El Congreso debe dar su opinión, debatiendo y discutiendo observaciones que muchas veces mejoran los proyectos de leyes que vienen desde el Ejecutivo“, explicó.

Consultado sobre las críticas que levantó en la oposición la constitución de una comisión de juristas que asesorará al Gobierno para establecer modificaciones estructurales en el sistema judicial argentino, ya que uno de los integrantes es Carlos Beraldi. abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, consideró: “Si le vamos a sacar la punta al lápiz tan finito… pareciera que la oposición nunca ha gobernado, porque hoy nos piden que resolvamos con urgencia la deuda que ellos han tomado, por ejemplo. Todos los asesores han tenido su protagonismo de defensa, porque son abogados y profesionales. Han hecho uso de su acto de defensa dentro de lo que el protocolo permite”.

Subrayó además que tanto el Partido Justicialista como el Frente de Todos y los Gobernadores respaldarán al presidente Alberto Fernández con el proyecto. “¿A quién no le gustaría tener dos jueces federales más en su provincia? La misma oposición discutía ese tema y decía que no se podía llevar adelante con celeridad los juicios en Argentina porque no había suficientes jueces. Repito: es un tema que recién se está tratando”.

“El debate va a llevar gran parte del año legislativo, no nos vamos a poner de acuerdo en 5 minutos. Habrá cosas a mejorar, otras a discutir. La oposición deberá dar su opinión, que será tenida en cuenta si es razonable y no caprichosa como las que viene dando hasta ahora”, indicó.

Finalmente, fue duro con la oposición que criticó el gasto que representaría el proyecto de Reforma Judicial al recordar “la vergonzosa deuda que contrajo el macrismo, que nos llevó a recomponer el esquema productivo y que iba a parar a la usura financiera. La oposición dice que es un gasto la reforma judicial, no era un gasto pagar la deuda con un DNU violando la ley del Congreso para que se blanquearan fondos de su familia que después ingresaron al país y que pocas empresas se la pusieron en el bolsillo”.

“Una cosa es un gasto para producir derechos para los ciudadanos y otra cosa es pagar la usura financiera que no ha dado productividad y ha quebrado a la pequeña y mediana empresa, además de dejar una deuda impresionante que no se puede terminar de resolver. Hay groserías que no podemos dejar de remarcar”, agregó.

Prohibición de las reuniones sociales

Finalmente se pronunció al decreto presidencial que prohíbe las reuniones sociales en todo el país como medida preventiva para procurar controlar los contagios por coronavirus.

Al respecto consideró que “Se están tomando las medidas necesarias para que no se produzca el caos que sucedió en otros países. Nadie está bien con una pandemia, mucho menos cuando muere gente”, dijo al tiempo que destacó que el sistema sanitario no haya colapsado.

“Lamentablemente, la situación de algunas provincias de AMBA es complicada y se toman las medidas que se creen necesarias para estas circunstancias. Santiago no puede desoír el decreto de la Nación. Nosotros vivimos un clima que pareciera normal, no se van a cerrar bares y confiterías, pero hay que aclarar que el Gobierno Provincial nunca autorizó reuniones sociales, si las familiares, que ahora se prohibieron a nivel nacional” al tiempo que adelantó que la provincia se plegará a la medida nacional.