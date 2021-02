Neder, sobre las elecciones de octubre: Me gustaría con el alma que Zamora sea candidato

Así lo expresó el senador José Emilio Neder en diálogo con Radio Panorama, consultado en torno a quien será el candidato a gobernador por el Frente Cívico en las elecciones provinciales de octubre.

El senador José Emilio Neder se refirió durante una entrevista en Radio Panorama a las elecciones provinciales que tendrán lugar en octubre en los que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirá gobernador y vicegobernador.

“Nosotros con el Frente Cívico que conduce mi amigo Gerardo Zamora, vamos a presentar nuestra propuesta para que la sociedad santiagueña si hemos hecho bien las cosas nos vuelva a elegir. Él deberá decir si será el candidato. A mí en lo personal me gustaría con el alma que lo sea, pero eso lo decide él”, expresó.

Por otra parte, señaló que “no me gustaría que haya PASO en un contexto como el que estamos” en relación con las primarias nacionales de agosto. “A veces las provincias peleamos por una realidad y la Nación entiende que la realidad es otra en términos políticos. No está definido el tema, si se toma la decisión de avanzar en ese contexto, veremos en qué termina. Hasta marzo se deberá tomar una decisión. Si las elecciones se hacen en agosto en junio tienen que estar las listas, por lo que no se puede dilatar tanto”.