Neder sobre las elecciones: Los candidatos lo vamos a resolver mañana

Así lo adelantó el senador José Emilio Neder en diálogo con Radio Panorama en relación con la lista que presentará el Frente Cívico de cara a las próximas elecciones. “Quien irá primero en la lista lo decidirá el gobernador Zamora”, dijo.

De visita en los estudios de Radio Panorama el senador José Emilio Neder abordó diferentes temas referentes a la actualidad política, entre ellas las próximas elecciones que renovarán el Poder Ejecutivo Provincial.

Consultado en torno a quienes serán los candidatos por el oficialismo, señaló que “se resolverá mañana“.

“Los candidatos lo vamos a resolver mañana y quien irá primero en la lista lo decidirá el Gobernador. Nombres en la política siempre se tienen”, expresó, aunque evitó dar puntualizar.

“Seguramente aparecerá en la Legislatura gente nueva, por los lugares que no pueden reelegirse o quienes no lo hagan más allá que se pueda. Nosotros vamos a hacer una elección que nos va a posicionar nuevamente. Cada elección que hacemos estamos referenciando nuestro proyecto político y en ese sentido la gente siempre nos ha acompañado“, señaló.

Agregó: “Somos un proyecto que conduce el gobernador Gerardo Zamora y sin lugar a dudas nos vamos a poner a diagramar un proceso electoral dentro de un marco de unidad para llevar adelante la elección”.

La marcha del país

Sobre la actualidad del país, el legislador consideró que “hubo situaciones que han complicado la economía. Lamentablemente recibimos un país con una deuda tremenda que tomó Macri. No se puede crecer no porque no hayamos pagado, sino porque en este marco de pandemia que ha conmovido a las economías del mundo, Argentina está marcando un proceso de cuidar la salud de la gente, tomando decisiones que han ido acompañando esa realidad”.

“Hemos tenido un Estado activo, que estuvo al lado de la gente. Es verdad que ha caído la economía por las medidas que hubo que tomar en pandemia. Ha habido 100 mil muertos, pero cuánta gente se ha recuperado en los hospitales porque tuvo una atención que se merece y no hubo desbordes como en otras partes del mundo.

Neder destacó además la campaña de vacunación nacional y en particular, la llevada adelante en Santiago del Estero, poniendo de relieve que ya se está inoculando a la juventud.

“Seguramente en el futuro muchísima gente va a agradecer que ha habido un presidente dispuesto a cuidar la salud de la gente, que es lo más importante. Sin salud, la economía no sirve para nada. Eso se ha tratado de cuidar. Evidentemente en esas situaciones se cerraron negocios, pero con el tiempo se comprenderá que era la herramienta para llegar a una situación más tranquila, aun en plena pandemia”, expresó finalmente.