Nediani entregó elementos de peluquería a una emprendedora del B° 25 de Mayo 540 viviendas

En el marco del programa municipal “Emprendiendo Sueños”, el intendente Roger Nediani entregó herramientas de trabajo a una peluquera del barrio 25 de Mayo Ampliación 540 viviendas, quien solicitó asistencia a la comuna para potenciar el negocio que funciona en su propio domicilio.

En la oportunidad, el intendente Nediani concretó la entrega de: un sillón lavacabezas, una cortadora de pelo, un ayudante de peluquería y accesorios para peinado a la estilista y colorista, Sonia Oñate quien es la propietaria del emprendimiento denominado “Brilla tu pelo”.

Al respecto, Nediani manifestó: “Estamos muy orgullosos de continuar asistiendo a los emprendedores de la ciudad, en este caso a Sonia que nos contaba que conoció el programa municipal a través de las redes sociales y se animó a pedir herramientas para su peluquería. Y esta es una nueva apuesta que el municipio hace con recursos propios para la generación del trabajo independiente para las personas que tienen un oficio, tienen talentos pero quizás no cuentan con los recursos necesarios para poder tener sus propios negocios”.

Por su parte, la emprendedora indicó: “Llevo algunos años dedicándome a realizar trabajos capilares, prepigmentación de canas, tinturas y cortes femeninos y estaba necesitando estas herramientas para trabajar con mayor comodidad y estoy muy agradecida por el apoyo que me están dando y por haber iniciado este programa que ayuda a muhisima gente que no tienen la posibilidad de comprar lo necesario para tener sus propios negocios”.

Las interesadas en solicitar un turno con “Brilla tu pelo” pueden comunicarse al 3856278249 o dirigirse personalmente a Manzana 98 Lote 20 del barrio 25 de Mayo Ampliación 540 viviendas.