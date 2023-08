Nediani entregó herramientas de trabajo al personal del área de Salud Municipal 

El intendente de la ciudad de La Banda, Roger Nediani realizó la entrega de diferentes herramientas de trabajo destinadas a los integrantes de las diferentes áreas de la Secretaría de Salud.

Entre las herramientas que fueron entregadas se incluyen: un proyector, tablets, computadoras AIO (all in one), netbooks y balanzas pediátricas que serán utilizadas durante los servicios de atención médica primaria que se realiza diariamente en los centros de salud de los diferentes barrios de la ciudad. Como así también, en las capacitaciones permanentes que se realizan en las instituciones y a la comunidad en general sobre diversas problemáticas sanitarias.

En la oportunidad, Nediani manifestó su agradecimiento al personal de salud de dicha área: «Quiero expresar mi agradecimiento a ustedes que vienen trabajando y mucho y que permanentemente están asistiendo a nuestros vecinos y vecinas, y a mí personalmente siempre me han atendido muy bien y he visto cómo también atienden a nuestros compañeros de trabajo, cómo también a instituciones que no son del municipio, pero sí que están aquí en la ciudad, y ustedes con mucho cariño, afecto, pasión, compromiso, responsabilidad, asisten a todos por igual”, finalizó Nediani.

Esta entrega representa el compromiso en la mejora de la infraestructura de salud de nuestra comunidad y el bienestar de los ciudadanos.

