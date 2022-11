Negociadores climáticos ya empezaron a discutir el texto final de la COP27

La Conferencia de las Partes (COP27) sobre cambio climático empezó a negociar esta semana su declaración final, que se publicará el viernes y en el que las finanzas para adaptación y mitigación, así como para pérdidas y daños, estarán en el centro de atención.

Los delegados empezaron a discutir este martes estos aspectos principales divididos en grupos de trabajo liderados por los ministros, como es habitual en las conferencias, para dar paso a la negociación política.

Los Estados insulares agrupados en AOSIS (Alianza de Pequeños Estados Insulares), un grupo pequeño pero que ha tenido fuerte presencia en la conferencia, ya anticiparon que no se irán de la COP27 sin un fondo para paliar las pérdidas y daños sufridos por el cambio climático.

«Hemos renunciado a mucho (…) Así que esperamos que (los países desarrollados) sean capaces de tener en cuenta algunas de nuestras prioridades. Y nuestras prioridades no han cambiado desde el primer día», explicó Conrod Hunte, negociador principal de AOSIS.

El grupo, que también es miembro del G77, considera que «es importante establecer ese fondo en esta COP para no perder el impulso», insistió Hunte, de Antigua y Barbuda.

Estados Unidos y la Unión Europea se muestran reacios a la creación de un nuevo mecanismo para pagar los daños y pérdidas a los países en desarrollo por unos daños que sufren sin haber provocado.

H.E. CP Sameh Shoukry underscored the urgency of reaching an agreement on loss and damage this week, indicating his intention to continue working with all parties to achieve this goal.

