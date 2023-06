Nejamkis: «No es lo mismo el voto de Milei que el de Bullrich»

El consultor político, Facundo Nejamkis, aseveró que «si la fuerza de Milei pierde volumen de cara a las PASO, Juntos por el Cambio se fortalece». Además, se refirió a las internas del oficialismo y explicó las diferencias entre Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el precandidato libertario, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Tenemos un primer escenario electoral, que es el de las internas de las PASO, y alguna vez conversando con vos mencionamos que era distinta la estrategia para las primarias, y el candidato ideal para éstas, que posteriormente la elección de primera y segunda vuelta.

Para estas PASO, ¿hay una estrategia de Horacio Rodríguez Larreta de mostrarse duro y más cercano a la derecha para competir con Patricia Bullrich, que de triunfar tendrá que cambiar para volver a ser moderado?

La característica de la disputa en las PASO, que es diferente a lo que sucede en la elección general y distinto a la estrategia que hay que tener en un balotaje, es la pelea por los núcleos duros, los cuales hoy están en discusión, porque no sabemos cuánto sacará Javier Milei.

El desafío no es ganar las elecciones sino cambiarle la vida a la gente

Tampoco cuánto le quedará de núcleo duro al peronismo después de esta experiencia de gobierno de Alberto Fernández, con la inflación y las divisiones políticas, ni cuánto le queda a Juntos por el Cambio tras la emergencia de una nueva fuerza alternativa opositora de la que todavía no tenemos volumen ni dimensión exactos.

Entonces, la pelea por ese núcleo duro obliga a Larreta a ser más duro de lo que sus características personales y sus condiciones de liderazgo lo son.

Y una forma de tratar de barnizarse con esa dureza, que no le sale naturalmente porque no tiene las condiciones de Bullrich para ese rol, es cubriéndolo con figuras que lo acompañen y tengan esa función.

La designación de Miguel Ángel Pichetto como cabeza de lista va en esa dirección, y Gerardo Morales que era una figura que todos mencionaban como posible candidato a vicepresidente después de los hechos de Jujuy, parece cumplir con esas condiciones. Hay que ver si todo eso puede subsanar esa circunstancia.

Horacio Rodríguez Larreta presentó a Gerardo Morales como candidato a vice: «Es un tipo que se la banca»

Un elemento que también lo ayuda a Larreta es la chance de ampliar su coalición hacia el centro si el peronismo ofrecer una fórmula más radicalizada, por decirlo de alguna manera. Es decir, para Larreta es mejor tener en frente a Axel Kicillof o a Wado de Pedro que tener a un Sergio Massa o a un candidato más moderado.

Así que ahí me parece que se moverá Larreta y esa es su búsqueda, o sea, incorporar algo más moderado y, a la vez, tratar de disputar con Pichetto y Morales los votantes más duros de JxC.

En tus estudios, si son de opinión pública, ¿cómo te dan las posibilidades de que triunfe Larreta o Bullrich en las PASO de JxC?

Tenemos una sucesión de encuestas presenciales que arrancaron en marzo y, en ese momento, la diferencia era bastante amplia a favor de Larreta, era de ocho puntos. Al mes siguiente, esa diferencia se cayó a cinco o seis puntos, dependiendo cómo medíamos el escenario y, en mayo, esa diferencia se achicó a dos puntos, y ahora la tenemos sostenida a una diferencia a favor de Larreta de entre dos y tres puntos.

Bullrich: “Al día siguiente de ganar las PASO, vamos a recibir a los demás»

Estamos hablando, y es bueno aclararlo, de la metodología de encuestas presenciales, porque puede ser que ustedes vean de otras características, que son online o telefónicas, que no es que estén mal, simplemente que evaluamos que tienen un sesgo pro sectores más radicalizados y creo que eso hace, a veces, que los candidatos más duros estén sobredimensionados en esas encuestas. Pero bueno, es una mirada nuestra y por eso estamos haciendo encuestas presenciales, domiciliarias, como se dicen los libros que hay que hacer.

Este jueves lanzó oficialmente su candidatura Daniel Scioli, sorprendió allí teniendo a Hugo Moyano como primer candidato a diputado por Buenos Aires y, al mismo tiempo, se anunció que Wado de Pedro junto con Juan Manzur es la otra fórmula que representa más al kirchnerismo. ¿Cómo ves esa interna dentro de lo que antes era el Frente de Todos?

Me da la sensación que, más allá de que en popularidad Scioli es más conocido que Wado, en los hechos objetivos la fórmula Wado-Manzur expresa al conjunto del peronismo. Desde el 2003 para esta parte, el sector hegemónico dentro del peronismo es el que lidera Cristina Kirchner: de cada tres votos que tiene el peronismo, dos son kirchneristas.

Wado en esa fórmula expresa eso, y luego está Manzur, que es un gobernador que tuvo éxito en las últimas semanas en su provincia, en las que ganó por una diferencia considerable para el contexto económico de Argentina y teniendo en cuenta que representa al oficialismo y que, al mismo tiempo, daría la sensación que expresa al peronismo del interior, de los gobernadores, no interviene mucho en el juego político nacional.

Juan Grabois bajó su candidatura para apoyar a Wado de Pedro

Y, en esta oportunidad, daría la sensación de que tiene una representación clara en esa fórmula su figura. Tengo la intuición de que también la mayoría de la Confederación General de Trabajo también apoyaría esta lista.

Del otro lado queda la figura de Scioli, con su popularidad, más conocido que Wado, pero carente de una estructura para competir a nivel nacional con el conjunto del peronismo.

A simple vista, parece una elección despareja y uno tiende a pensar que la fórmula de Wado y Manzur se debería imponer con cierta comodidad. En principio, por las mediciones que uno hizo, el peso que tiene Cristina y la estructura del peronismo en el interior del país, se tiende a pensar que la pelea debería ser más favorable a Wado y Manzur, en forma casi de dos a uno: una elección de 20 a 10, de 18 a 7, dependiendo de qué volumen tenga el peronismo.

Unión por la Patria oficializa este viernes la fórmula Wado de Pedro-Juan Manzur

¿Cuántos menos votos tenga el conjunto del peronismo más a favor sería de Wado, si entiendo bien. Porque si menos gente vota al peronismo, el que se está yendo del peronismo no sería el núcleo duro de Cristina?

Exacto. Si uno analiza lo que le quedó al peronismo hoy de los 48% o 49% que sacó en el 2019, cuando fue la fórmula de ella y Alberto, e da cuenta que es mayoritariamente el núcleo duro, o sea, no es por casualidad que Cristina es la figura dominante del peronismo, porque pase lo que pase hay un núcleo de 25% de la sociedad argentina que acompaña sus apuestas políticas, sea cual sea el resultado, entonces, eso es lo que le da ese poder.

Si el peronismo sacase 25% en esta primaria, que uno dice «es posible o no», es un interrogante, pero las encuestas marcan que podría llegar a sacar. Lo más probable es que sea voto kirchnerista, entonces, es difícil pensar que esos votantes prefieran a Scioli antes que a Wado, que es una especie de «niño mimado» de Cristina, como una especie de promesa política.

Ahora, como decíamos al principio, después hay que salir y competir a nivel nacional, por lo que el interrogante es si la fórmula Wado y Manzur es una también para ganar la elección, y ahí te diría que se abren otros interrogantes.

Pichichi-Wado: final abierto

¿El riesgo de salir tercero sería el otro punto? En ese sentido, ¿cómo estás midiendo a Milei, si se corrobora en tus estudios de que su intención de voto fue decreciente en los últimos meses?.

No tenemos esa medida de desplome de Javier Milei que vemos que circula como noticia en las últimas semanas. Lo que sí tenemos es que MIlei tenía un ímpetu de crecimiento que pasó de 15 a 20 y de 20 a 25 y que incluso pasó la barrera de los 25, ubicándose entre 25 y 30 en mayo. Y en junio lo tenemos por debajo de los 25 puntos, alrededor de en 23.

Pero no es todavía un desplome, pueden ser variaciones propias de los distintos momentos que tiene la campaña electoral. También de los desaciertos que pudo haber tenido él en el armado de su estructura provincial y de sus candidaturas provinciales. La campaña todavía no comenzó, a partir del lunes empieza otra película y ahí hay que ver cómo se dan las barajas.

Cuando uno ve que cuando suceden los grandes conflictos nacionales, por ejemplo, lo de Jujuy, uno tiende a ver nuevamente la pelea entre los dos grandes bloques, que son el kirchnerismo por un lado, liderando el peronismo, y por el otro lado, ves a JxC como un bloque unificado, tratando de contraponerse, y ahí se diluye la figura de Milei y su fuerza política.

Marcela Pagano será precandidata a diputada de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

Lo que pasa es que no sé hasta cuánto es o qué es tan relevante en términos noticiosos, dominando la cabeza de los votantes, porque en realidad éstos están con una agenda diferente.

Por ejemplo, te digo a vos el nombre de Carlos Kikuchi y sabés quién es, tus periodistas también, pero no sé si los ciudadanos que votan en la elección saben quién es. Entonces, a veces son muy relevantes para nosotros, pero para el ciudadano de a pie quizá no lo sean.

Eso no quiere decir que el fenómeno Milei, por cuestiones de no tener una estructura lo suficientemente desarrollada a nivel país, por no poder cubrir las 110 mil mesas que hay que cubrir y fiscalizar, es decir, por una serie de restricciones de tipo organizativas, se ubique más cerca de 20 que de25 o 30 puntos.

Pero me parece que es demasiado pronto para ya hacer una sentencia y decir «esto se desinfló, se terminó, ya quedamos de nuevo en la pelea kirchnerismo y antikirchnerismo».

Patricia Bullrich suma al baile de las PASO a Maximiliano Guerra: encabezará la lista de diputados para CABA

¿Existe una especie de superposición entre que si sube Bullrich baja Milei, de la misma manera que, por ejemplo, la candidatura de Facundo Manes, al haberse convertido Morales en el vice de Larreta, le quitaría votos por el lado de la moderación a Larreta y, al mismo tiempo la candidatura de Bullrich creciendo o decreciendo tiene una especie de X con la de Milei? ¿Es correcta esa superposición entre candidatos más extremos y moderados?

Lo segundo, sí, con seguridad. Lo primero, con algunas reservas. Es claro cuando vos ves los escenarios si sacás a Manes, Larreta crece o baja en función de la cantidad de votos que tenga Manes en esa encuesta.

En las ultimas mediciones que hicimos, lo teníamos a Manes entre dos y cuatro puntos. Entonces, si lo sacábamos de las mediciones, casi la totalidad de esos votos iban a Larreta, ninguno en general o muy pocos van a Bulrrich.

Fara sobre Milei: «Es un proyecto muy personalista que no busca generar estructuras”

No es lo mismo el voto de Milei que el de Bullrich, si bien puede ser que cierto perfil de votantes se le parezcan en términos ideológicos, la realidad es que los votante no son del mismo perfil. El votante de Milei es joven y varón, el votante de Bullrich es uno de las franjas etarias más grandes y, sobre todo, más mujeres que varones. Entonces no es un voto que necesariamente que tenga el mismo perfl y que se comparta.

Sí podemos decir que si la fuerza de Milei pierde volumen de cara a las PASO, JxC se fortalece, pero no te podría decir exactamente cómo se distribuyen eso votantes y no hay que hacer necesariamente una asociación entre votante Bullrich y Milei, porque no está comprobada en las encuestas, al menos, nosotros no lo tenemos comprobado.

BL JL