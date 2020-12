  NEOLIBERALISMO POPULISTA.

Por: Luis Tonelli. Está en la esencia del populismo repartir, y fundamentalmente, pasarse de roska repartiendo. El regreso del peronismo al poder, con el kirchnerismo como el sector político más dinámico de la coalición se ha dado, como en otras ocasiones, en un contexto de crisis, habiéndolo hecho antes después de la hiperinflación del 89, y el colapso de la convertibilidad en el 2001. Esta vez, sin embargo, es diferente, ya que los problemas de la restricción externa de dólares, que comenzaron en los últimos años de CFK y se extendieron durante la presidencia de Mauricio Macri, no terminaron en un estallido como le sucedió a los dos gobiernos no peronistas anteriores. Los gobiernos peronistas asumieron cuando se tocaba fondo y supieron aprovechar el rebote.

En cambio, el agravamiento de la crisis ha tomado a Alberto Fernández en la Presidencia, causado por la pandemia, las respuestas a ella, y obviamente, todas las comorbilidades que se le asociaron. El exitismo inicial, del “nos felicitan todos en el mundo” dejó paso a la previsible y triste realidad, de estar entre los últimos países, combinando record de víctimas del COVID por millón de habitantes y la mayor caída del PBI.

Sin embargo, la pandemia rompe los instrumentos de evaluación al gobierno, ya que presenta un desafío inédito, que incluso habilita el indemostrable y antojadizo contrafáctico kirchnerista “con Macri hubiéramos estado peor”, ya que, si comparamos gestión contra gestión, el gobierno de CAMBIEMOS parece teutón al lado de la pobreza franciscana del “gobierno de científicos” que se parecen tanto a Neurus). El gobierno puede decir que pocos países pudieron hacerle frente efectivamente al COVID (salvo los autoritarismos orientales, y Nueva Zelanda -que está en la Isla de Nueva Zelanda, que en ella viven Neozelandeses, que tiene un Estado neozelandés, y un gobierno de neozelandeses encabezado por una Primer Ministro que es un primor-).

Finalmente, la esperanza del mundo está enfocada en que funcione alguna de las vacunas, y consecuentemente Alberto Fernández ha expuesto un plan de vacunación, aunque no se sabe que vacuna, y de cuándo va a ser implementado y como. Y todos rogamos, que la movida no salga como el pago a jubilados o el velorio de Maradona del cual el Gobierno quiso apropiarse, y el Gran Diego, ni aún muerto, no deja ser apropiado por nadie.

Al problema de la comparación para poder evaluar al gobierno se le suma otro que es el de la Grieta. Si algo hace la dinámica polarizante en la Argentina es cambiar la “efectividad” de las decisiones, como parámetro evaluativo, por una cuestión de “identidad”. Obviamente, el kirchnerismo está mandando a hacer en eso de dividir el campo político en dos, tal como reza la teoría del bueno de Ernesto Laclau sobre el populismo que encontró, luego de ser mentada, al kirchnerismo como hijo preclaro suyo. La Grieta congela así al sistema político, y no es de extrañar que, pese a semejante desbarajuste, el gobierno siga mostrando índices de aprobación pasables.

Y eso que, la incertidumbre y la parálisis económica han hecho caer las reservas del Banco Central peligrosamente, dirigiendo el empapelado de pesos que el gobierno realizó con la “maquinita” hacia el dólar, que es siempre el instrumento evaluador que prevalece en toda crisis (no por nada, cuando se acercaba a 200 pesos, CFK escribió una carta lavándose las manos, indicando que el que gobernaba era Fernadez, Alberto). Finalmente, luego de meses de cháchara, el Ministro Guzmán la emprendió con medidas neo liberales, presentadas como “obligadas por la crisis”, que intentan reducir déficit fiscal y la cantidad de circulante para que el peso no se siga desplomando.

En realidad, podría decirse que esta vez el gobierno opera una “cirugía mayor con anestesia”, y el opio de los pueblos es el relato oficial que consolida la grieta. Por un lado está la tarea sin descanso de CFK -ni siquiera interrumpida por el velorio de D1ego- para conseguir la “impunidad del rebaño -que sin embargo, sufrió un revés importantísimo en la Cámara de Casación, que sentenció que los juicios por los cuadernos sigan su curso. Por el otro está el intento de acusar a la oposición de defender a los ricachones y opulentos, apuntando todos los cañones contra Horacio Rodriguez Larreta, que la venía jugando de moderado, al que el Gobierno, primero por decreto y ahora intentándolo por ley del Congreso, intenta restarle billetera para reducir su efectividad de gestión.

Y para hacerlo no escatima forzar las reglas. La masa de dinero que distribuye el esquema de la coparticipación no es del gobierno nacional, quien por el artículo 4 de la Constitución, sus ingresos fiscales son los correspondientes al comercio internacional. Las provincias y CABA le ceden la operatoria del cobro de los impuestos coparticipables, caso IVA, y el gobierno lo devuelve según la ley de coparticipación y los pactos federales, quien obligatoriamente, y por Constitución, se implementan por consenso. Precisamente, el aumento de Macri a la CABA, por traspaso de la Policía, fue avalado en el pacto fiscal del 2007, donde incluso se podaron por consenso el 0,25% de lo establecido inicialmente por el Presidente. De allí la esperanza de Rodríguez Larreta que la Corte Suprema falle a favor de la CABA.

Claro que aquí ni si quiera se da el dicho sarcástico del Presidente brasileño Getulio Vargas “A los amigos, todo. A los enemigos, la ley”. Aquí parece seguir vigente el dicho del fundador del movimiento que hoy conduce el país cuando dijo “Al enemigo, ni Justicia”.