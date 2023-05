‘Néstor demostró que se puede transformar la realidad’

Entrevista a Jorge Taiana y Daniel Filmus VER VIDEO

A veinte años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, destacaron la «capacidad transformadora de la realidad», el «optimismo» y «convencimiento» que tenía el fallecido dirigente peronista para «aplicar medidas rupturistas con el statu quo en tiempos de crisis», lo que «se transformó en un legado y una guía para el movimiento nacional y popular».

Sensaciones contradictorias, desde emoción y tristeza hasta orgullo, bronca, alegría y esperanza, se adueñaron del espacio audiovisual de la agencia Télam en una charla de casi una hora, en la que Taiana y Filmus recordaron a Kirchner como primer mandatario, pero también como compañero en un partido de fútbol en el que las convicciones militantes no quedaban fuera del verde césped.

Taiana y Filmus, actuales ministros, también integraron el gabinete de Nétsor Kirchner. Foto: Pepe Mateos

Durante el repaso histórico de los distintos hechos que marcaron la política nacional de la primera década del siglo XXI resultó inevitable trazar un paralelismo con la actualidad y las próximas elecciones, fundamentalmente por la vuelta al endeudamiento con el FMI de la mano del gobierno de Mauricio Macri en 2018, trece años después que la gestión de Kirchner hubiera saldado la deuda con el Fondo.

También se contrastó aquel momento con el resurgir de recetas neoliberales promovidas por la coalición opositora Juntos por el Cambio y sectores anti-Estado de la ultraderecha liberal.

Taiana, que fue secretario de Relaciones Exteriores (vicecanciller) en los dos primeros años de la gestión kirchnerista, planteó que el mensaje de Kirchner «tiene elementos muy válidos» en este presente, porque encarna «un gran espíritu transformador para desde la política cambiar la realidad con firmes convicciones».

«La realidad se puede transformar, aunque parezca muy difícil. Para eso hay que reunir fuerzas, lo cual reside en la movilización y el pensamiento de los sectores populares que siempre han acompañado al peronismo. La fuerza transformadora está en la propia convicción y en la capacidad de movilizar a la gente con la aplicación de ideas rupturistas con el statu quo«, resaltó Taiana, quien durante el kirchnerismo fue canciller por casi cinco años, entre diciembre de 2005 y junio de 2010.

«Un gran legado de Néstor es su vocación de buscar siempre la unidad, pero con una mirada frentista, amplia». Foto: Carlos Luna

En la misma línea, Filmus, que en 2003 fue designado ministro de Educación, sostuvo que «el legado principal de Néstor es que es posible transformar, es posible trabajar por un país soberano con justicia social«.

«En momentos difíciles como este esa mirada se expresa en que vamos a ganar las elecciones y poder continuar con un Gobierno nacional y popular para poder capitalizar todo lo que se hizo durante esta gestión (por la de Alberto Fernández) y recuperar la memoria colectiva del 2003 al 2015. Es un legado de Néstor», destacó.

El extitular de la cartera educativa consideró que «un gran legado de Néstor es su vocación de buscar siempre la unidad, pero con una mirada frentista, amplia».

«Tenemos que ser muy amplios y representar a la gran mayoría de los argentinos, pero sin abandonar a los ideales. No debemos parecernos a la derecha con medidas neoliberales, sino que siempre fuimos una alternativa con ideas justicialistas como la distribución del ingreso y una patria más justa, en donde las decisiones se toman en la Casa Rosada a favor del pueblo», remarcó.

«Néstor nos enseñó el ABC de la política y cómo hacer para desafiar a los poderes establecidos», asegura Filmus. Foto Presidencia.

Néstor, el militante optimista

En los plenarios militantes del peronismo más de uno siempre proclama ‘Si Evita viviera…’. En ese juego dialéctico, para Taiana, Kirchner hoy «diría que hay un camino de transformación y no se daría por vencido ni se resignaría porque tenía un espíritu transformador vinculado con la Patagonia».

«Néstor miraba el país desde la Patagonia en transformación. Su capacidad de encarar los problemas es muy propia de esas ciudades patagónicas con muchos desafíos», señaló.

Para Filmus, al igual que hizo en 2003 en el que estaban latentes los efectos de la crisis de 2001 con la explosión del modelo neoliberal de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, «Néstor demostraba siempre que nunca hay que sesgar la lucha por los ideales porque él verdaderamente creía en lo que proponía».

Taiana fue secretario de Relaciones Exteriores (vicecanciller) en los dos primeros años de la gestión de Néstor. Foto: Pepe Mateos

«Tenía mucho coraje para hacer cosas que nadie hizo porque él no quería repetir cosas que hicieron otros y no dieron resultado», recordó el dirigente porteño, y agregó: «Él tomó la decisión de transformar una realidad que estaba hecha para que unos pocos se beneficien y los demás queden afuera y lo volvería hacer».

Y continuó: «Néstor tenía una gran energía transformadora y una cercanía con la gente que nadie lo podía creer».

Néstor, ¡presente!

«Son veinte años que están muy cerca y muy presente porque el impacto de aquella gestión de Néstor lo vivimos todos los días», dijo Filmus, quien además confesó que «permanentemente, en cada cosa que hago, pienso qué hubiese hecho Néstor en mi lugar».

Y resaltó: «Néstor nos enseñó el ABC de la política y cómo hacer para desafiar a los poderes establecidos y cumplir con la palabra de no dejar los ideales en la puerta de la Casa Rosada».

«La gente que no podía creer que el Presidente esté allí y se le tiraban encima y él también se tiraba encima de la gente», recuerda Filmus en relación a una visita a Entre Ríos. Foto: Presidencia

«Uno siempre recupera su presencia para la toma de decisiones y ver cómo logró transformar la realidad argentina», admitió.

A su turno, Taiana reflexionó que «estos 20 años quedan muy cerca por la gran intensidad de los hechos porque la vida transcurrió con grandes logros y mucha adrenalina. Son veinte años que están muy presentes».

La llegada al poder

Durante la charla, Taiana contó que «todos los que nos acercamos a Néstor en el 2002 estábamos trabajando para posicionarlo para las elecciones presidenciales de 2003 con un 3 o 4 por ciento de los votos y luego sí aspirar a las presidenciales de 2007».

Sobre las negociaciones internas del peronismo de esa época, el ministro de Defensa señaló que el expresidente Eduardo «Duhalde pensó primero en Carlos Reutemann, pero éste dijo que vio algo que no le gustó y no quiso ser candidato; luego creyó en (José Manuel) De la Sota, pero no levantaba en las encuestas; después le ofreció a Felipe Solá ser candidato pero no aceptó; y por último le ofreció a Néstor, que con gran audacia aceptó».

Cuando Filmus asumió como ministro de Educación nunca había visto personalmente a Néstor. Foto: Pepe Mateos.

«Néstor aceptó porque tenía una clara visión del quiebre que se había producido en la sociedad en 2001, y que ese quiebre abría la posibilidad para salir adelante y plantear un escenario de transformación, lo que para muchos era impensado, pero él si lo vio«, analizó Taiana.

Al sillón de Rivadavia, con el 22 %

Kirchner salió segundo en las elecciones generales con el 22 por ciento de los votos, detrás de Carlos Menem, que luego no disputó el balotaje y así resultó ganador el entonces gobernador de Santa Cruz.

Ante ese desafío, Filmus plantea que desde ese punto de partida y pese a todas las complejidades se logró gobernar «gracias a la gran audacia que tenía Néstor para generar una agenda propia en un país que tenía un 25 por ciento de desocupados y solo un 22 por ciento de votos».

«Néstor miraba el país desde la Patagonia en transformación. Su capacidad de encarar los problemas es muy propia de esas ciudades patagónicas con muchos desafíos», afirma Taiana. Foto: Alejandro Beldevere..

«Desde el primer día de la gestión, Néstor fue consolidando, a partir de esa agenda, una acumulación de poder. Al revés que sucede normalmente, Néstor concentró poder gracias a resolver los problemas de la gente. Logró tener legitimidad gracias a la gestión«, enfatizó.

Néstor y la gente

«Uno de los primeros gestos de Néstor en la Presidencia fue ir conmigo -recuerda Filmus- a Entre Ríos a resolver el conflicto con los docentes porque era 26 de mayo y no habían comenzado las clases. Puso el cuerpo y fue a una provincia gobernada por un radical (Sergio Montiel)».

El especialista en Educación contó que al arribar con el avión a Paraná se juntaron con Montiel y fueron a un lugar al aire libre a firmar un acuerdo.

«Empezamos a caminar y la gente lo agredió a Montiel, que terminó en el hospital. Nosotros con Néstor seguimos caminando entre la gente que no podía creer que el Presidente esté allí y se le tiraban encima y él también se tiraba encima de la gente«, recordó.

En ese sentido, Taiana afirmó que «el punto central del pensamiento de Néstor era que todo era con la gente. Su fuerza estaba en la gente y él creía que podía lograr el respaldo de la gente que estaba harta y hastiada. La determinación de Néstor le devolvió la esperanza al pueblo», subrayó.

También Filmus sostuvo que «Néstor tenía el concepto de que el Gobierno tenía que estar al servicio de la gente. Él estaba dispuesto a romper con la tradición de Gobiernos que ceden a los poderosos y enfrentarlos».

Teléfono madrugador

«Néstor tenía un carácter particular y algunos hábitos que te influían mucho en la manera de trabajar. Por ejemplo, había que levantarse muy temprano porque él era madrugador y te llamaba 6.45 y te hacía preguntas sobre lo que leía en los diarios. Por eso, a esa hora había que tener los diarios leídos y saber lo que se escribía sobre el área que te tocaba. Si le decías que ibas a mirar, ahí se enojaba. Era muy intenso, muy enérgico, con mucha actividad. Tenía una capacidad de responder y de contención fenomenal y quizás esa energía fue fatal también», recordó Taiana.

Por su parte, Filmus señaló que Néstor «te llamaba muy seguido y cuando había algo importante de tu ministerio, se comunicaba y te daba fuerzas, te felicitaba y te incitaba a más».

«Era un gran motivador», remarcó Taiana.

Siempre por más

A la hora de la toma de decisiones, Néstor Kirchner «no solo no se movía de su decisión, sino que además tenía una actitud de continuar firme y hacerle un seguimiento porque luego llamaba a los ministros correspondientes y le preguntaba cómo iba esa medida», expresó Filmus.

«Cuando vos terminabas una cosa, ya te pedía otra. Así fue con la ley de Financiamiento Educativo. Cuando salió esa ley, me felicitó, pero me pidió ir por la ley de Educación Nacional. Ni me dejó descansar un día. Él confiaba mucho en los ministros y seguía los temas. Eso te tranquiliza mucho porque te da respaldo», remarcó.

La juventud de Néstor

«Néstor aceptó porque tenía una clara visión del quiebre que se había producido en la sociedad en 2001». (Foto Carlos Luna))

En este punto, Taiana indicó que «los jóvenes vieron en Néstor una persona que mezclaba el militante peronista de los ’70 con una idea muy nacional y popular y la personalidad de un habitante patagónico que tiene una gran capacidad de lucha contra la adversidad porque -como decía Rafael Bielsa- cuando camina parece que lo hace contra el viento».

«Tenía una idea clara de que la realidad se podía transformar. Para eso, la autoestima era central porque él siempre creía que se puede», agregó.

Para Filmus, Néstor «siempre planteó recuperar la autoestima y eso logró llamar la atención de los jóvenes porque además tenía un fuerte mensaje de que se podía, que no éramos unos fracasados».

El No al ALCA

Uno de los momentos más icónicos de la gestión de Kirchner, además del pago al Fondo y bajar los cuadros de los dictadores del Colegio Militar, fue la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en noviembre de 2005.

A la hora de los recuerdos, Taiana, quien era el coordinador general de la cumbre y estaba a cargo de la organización, contó que «ese trabajo comenzó en el 2003 con una presión constante de Estados Unidos y Canadá junto a México y Chile para firmar un tratado de libre comercio (TLC) que nos iba a perjudicar».

«Siempre tuve la convicción y la seguridad de que Néstor se iba a mantener y no iba a cambiar su postura. A medida que se iba acercando la fecha, las presiones eran mayores. En una de las últimas conversaciones con Néstor previa a la cumbre fue en Nueva York, donde él me dijo: ‘Yo no me voy a mover de esa posición. No retrocedas ni loco’. Y se mantuvo con gran firmeza pese a que el día anterior a la cumbre, varios ministros me llamaron advirtiendo que quizás Néstor podría ceder su posición por las presiones finales. Sin embargo, Néstor cumplió y se mantuvo en lo que me había dicho», relató.

El adiós

«Néstor tenía una gran energía transformadora y una cercanía con la gente que nadie lo podía creer». (Foto Presidencia)

El clima en el estudio cambió repentinamente al hablar del 27 de octubre de 2010, fecha en que fallece el expresidente de un paro cardiorrespiratorio.

En otro tono de voz, Taiana expresó: «Sentí mucha tristeza y bronca por la desaparición de Néstor, que estaba en plena actividad transformadora».

Filmus, conmovido, también recordó esa triste jornada. «No podía creer su muerte. Me avisó mi mamá llorando por teléfono y eso que no era peronista ni había votado a Néstor. Sentí la necesidad de ir a la Plaza a estar con la gente con una consigna: ‘Gracias Néstor, Fuerza Cristina'», recordó.

Fútbol y algo más

«Cuando Néstor más se enojó conmigo fue cuando me invitó a jugar al fútbol a Olivos. Sergio (Massa) era el arquero del equipo contrario, también estaba Alberto. Entonces, yo, que tenía muchos nervios, la primera pelota que toco le pegué al arco desde cualquier lado y se fue lejos. Entonces vino Néstor corriendo hacia a mí, gritando: ‘Esto es colectivo, como la política’«, contó Filmus.