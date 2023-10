Néstor Grindetti: “Hay muchos que están analizando su voto por las contradicciones de Milei”

Es uno de los históricos del PRO. Trabajó con Mauricio Macri desde Socma y fue dos veces intendente de Lanús. Hoy Néstor Grindetti es el candidato de JxC y en el tramo final de la campaña analiza las chances electorales para el 22 de octubre.

—¿Cómo analiza el anuncio de Bullrich para que Larreta sea su jefe de Gabinete?

—La designación de Horacio es un gran acierto de parte de Patricia, es la muestra de integración de equipos y es el reconocimiento a un dirigente que ha tenido una gestión muy exitosa como jefe de Gobierno de la Ciudad, el gabinete que está armando Patricia tiene alto nivel.

—¿Cómo vio el caso Insaurralde?

—Es una vergüenza, un delito y una afrenta a los 47% de pobres que tiene la provincia de Buenos Aires. Esto es parte de una matriz de comportamiento del kirchnerismo, son veinte años de escándalos y casos de corrupción, desde la valija de Antonini Wilson y los bolsos de López, pasando por el vacunatorio vip y la fiesta de Olivos y ahora esto. El kirchnerismo cree que el Estado le pertenece y entonces, puede hacer lo que quiere. Por eso esta elección es crucial, tenemos la gran oportunidad de terminar con esta manera de hacer política en el país y en la provincia de Buenos Aires.

—¿Entonces, cree que habrá un “efecto Insaurralde”?

—El gobernador se nos ríe en la cara y nos trata de tontos, diciendo que él no sabía dónde estaba su jefe de Gabinete, ¿cómo puede ser que un gobernador no sepa dónde está la figura más importante de su gabinete? Es grave y muestra el desgobierno en el que estamos viviendo. Además, se firmaron decretos durante esos días que fueron refrendados por Kicillof, la Justicia y los organismos de control tienen que investigar. Los bonaerenses estamos hartos de los escándalos de corrupción del kirchnerismo y de este gobierno ausente en todo sentido, estoy seguro que en la urnas el próximo domingo 22 de octubre, se va a demostrar ese descontento. Estamos muy cerca, no solo lo veo en las últimas encuestas sino lo siento en la calle, veo a la gente entusiasmada y con ganas de participar.

—¿Kicillof ha zafado del tema?

—Kicillof quiere desentenderse, pero no puede. Él es responsable del Gobierno y su principal funcionario está implicado, tiene que dar explicaciones y hay que investigar a fondo las contrataciones y decretos que firmaron durante esos días. No puede un gobernador no saber dónde está su jefe de Gabinete, durante toda esa semana. ¿No tuvieron una sola reunión?, ¿no había nada que resolver en el Provincia? El jefe de Gabinete es el responsable de la coordinación de todas las áreas de gobierno, es la figura más importante después del propio gobernador en el gabinete de ministros, no es un funcionario cualquiera. Si se va de viaje, el gobernador debe saberlo, tiene que tomar licencia y delegar la firma, acá todos están implicados y tienen que rendir cuentas.

Jorge Macri: “Si Patricia Bullrich entra al ballottage, es presidenta”

—¿JxC podría ganar la Provincia ante este escenario?

—Esto ayuda sin dudas, pero nosotros ya estábamos en condiciones de ganar, porque vemos que la gestión de Kicillof está alejada de los bonaerenses y en las PASO, siete de cada diez bonaerenses rechazaron a este gobierno, nosotros quedamos a solo tres puntos de distancia, estamos muy cerca. La única fuerza política que garantiza un cambio profundo y duradero es Juntos por el Cambio, tenemos la experiencia de haber gobernado, contamos con 58 intendentes y la posibilidad de sumar treinta más, tenemos concejales en los 135 municipios y vamos a ser la primera fuerza parlamentaria en la Provincia, están todas las condiciones dadas para lograr llevar adelante las transformaciones que necesitamos.

—¿Piensa que la candidatura de Píparo es funcional al kirchnerismo?

—Si es funcional no lo sé, habría que preguntarle a ella. Ahora, si es por la matemática electoral, claramente Píparo divide el voto opositor, ella ha quedado lejos, tanto de nosotros como de Axel, sus chances son menores. Además, es una candidata sin experiencia previa, gobernar la Provincia requiere de experiencia, conocimientos y equipo, se la ve muy sola. Yo veo que hay muchos votantes de Milei que están evaluando esto y seguro nos van a acompañar la semana próxima.

—¿Bullrich hoy está tirando para abajo a los candidatos a intendente?

—De ninguna manera, Patricia es una fortaleza para todos nuestros candidatos locales, su figura es importante porque es quien tracciona y lidera nuestro espacio. Patricia es la mejor candidata para este momento que vive el país, no solo por su coraje, compromiso y valentía para enfrentar los problemas sino por su templanza para tomar decisiones.

—¿Habrá mucho corte de boleta de los intendentes?

—Estamos trabajando la boleta completa en todos los distritos, ahora claramente hay votos propios de los intendentes y es respetable. La relación de cercanía entre el intendente y los vecinos traspasa una lógica de corte y lo digo como intendente, conozco muy bien esa realidad. Eso no me preocupa sinceramente. Nuestra oferta electoral es muy atractiva.

—¿Quién es el retador, Milei o Massa?

—Como dijo Mauricio, la discusión de la Argentina de hoy pasa por la voluntad de cambio. En las PASO el 60% eligió cambiar y entiendo que se va a ratificar en esta elección, los argentinos no quieren más seguir con el kirchnerismo que nos está llevando a la ruina económica. Ahora también siento que muchos votantes de Milei están analizando su voto, producto de las contradicciones del candidato que todos los días se desdice de sus propuestas.