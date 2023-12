Netanyahu admitió un ‘desacuerdo’ con EEUU sobre el futuro de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitió este martes que existe un «desacuerdo» con Estados Unidos, su principal aliado, sobre lo que será la situación en la Franja de Gaza una vez que finalice la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas.

«Agradezco enormemente el apoyo estadounidense a la destrucción de Hamas y a la devolución de nuestros rehenes. Tras un intenso diálogo con el Presidente (Joe) Biden y su equipo, recibimos pleno respaldo a la incursión terrestre y al bloqueo de la presión internacional para detener la guerra», manifestó el premier en un video subido a sus redes sociales.

«Sí, hay desacuerdo sobre ‘el día después de Hamás’ y espero que también aquí lleguemos a un acuerdo», reconoció.

Estados Unidos propuso que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna parte de Cisjordania ocupada, asuma el gobierno en la Franja de Gaza después de la guerra, pero esta posición fue rechazada por Netanyahu en numerosas oportunidades.

«Me gustaría aclarar mi postura: No permitiré que Israel repita el error de Oslo», manifestó hoy en referencia a los acuerdos firmados hace tres décadas que le transfirió a la ANP algunas competencias y poderes en Cisjordania y la Franja de Gaza.

I greatly appreciate the American support for destroying Hamas and returning our hostages.

Following an intensive dialogue with President Biden and his team, we received full backing for the ground incursion and blocking the international pressure to stop the war. pic.twitter.com/Je1I2vA518

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 12, 2023