Netanyahu cederá competencias a un partido homófobo para formar gobierno

El exprimer ministro Benjamin Netanyahu, vencedor en las elecciones del 1 de este mes, avanza en los diálogos con otros líderes políticos para formar el gobierno de Israel, y su partido Likud firmó este domingo un acuerdo con el ultraderechista Noam, conocido por su rechazo a la homosexualidad, para que en su próxima administración tenga competencias sobre el otorgamiento de las ciudadanías y nacionalización.

El entendimiento firmado entre Likud y Noam es el segundo de los cinco esperados para que Netanyahu se convierta en el primer ministro del gobierno más derechista de la historia de Israel.

Ahora, Noam establecerá una autoridad propia dentro de la Oficina del Primer Ministro para «centrarse en la identidad judía nacional», que estará dirigida por el único diputado del partido, Avi Maoz, defensor de la restauración de las llamadas «terapias de conversión» contra la población homosexual y quien será nombrado viceministro.

Maoz también tomará el control de organismos adicionales, incluido el organismo oficial llamado Nativ, que gestiona la inmigración a Israel desde la antigua Unión Soviética.

The person Netanyahu is shaking hands with is Avi Maoz, the leader of Noam, a radical religious party that focuses on opposing LGBTQ & women’s rights. They signed a coalition deal today. Maoz will be a deputy minister at the PM office in charge of a new Jewish identity department pic.twitter.com/xEb5cNW2hY

— Barak Ravid (@BarakRavid) November 27, 2022