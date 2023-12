Netanyahu confirmó que crecen las rendiciones de combatientes de Hamas

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió este domingo a los combatientes de Hamas que depongan las armas y afirmó que se han registrado muchas rendiciones en los últimos días que anuncian «el inicio del fin» del movimiento islamista palestino.

«En los últimos días, decenas de terroristas de Hamas se han rendido ante nuestras fuerzas. Deponen las armas y se entregan a nuestros heroicos guerreros», dijo Netanyahu.

Si bien agregó que «hará falta más tiempo», consideró que «la guerra está en pleno apogeo» y que «este es el principio del fin para Hamas».

«Les digo a los terroristas de Hamas: se acabó. No mueras por (el líder de Hamas Yahya)Sinwar. Ríndete, ahora», dijo el mandatario en un mensaje difundido en su cuenta en la red social X (ex Twitter).

Prime Minister Netanyahu:

«In the past few days, dozens of Hamas terrorists have surrendered to our forces. They are laying down their weapons and turning themselves in to our heroic soldiers. pic.twitter.com/OOY7vAPMbG

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 10, 2023