El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado este viernes en la Asamblea General de la ONU un alto el fuego en Gaza y en Líbano. Es lo que ha dado a entender al asegurar que Israel primero «debe derrotar a enemigos salvajes» para lograr la paz y al no haber hecho ninguna referencia a la propuesta de tregua planteada por Estados Unidos y Francia. También ha acusado a Irán de ser el «motor» del terrorismo en Oriente Próximo y ha lanzado una amenaza: «Tengo un mensaje para los tiranos de Teherán: si nos atacan, les atacaremos», ha sentenciado.

Netanyahu ha sido recibido entre abucheos en la Asamblea General -motivo por el cual el presidente de la sesión ha tenido que pedir orden en la sala- y ha comenzado su intervención asegurando que no tenía pensado acudir al evento porque su país «está en guerra por su supervivencia». Sin embargo, ha asegurado haber cambiado de parecer tras escuchar «las mentiras y difamaciones» que se han dicho contra Israel en la Asamblea General. Seguidamente ha afirmado que «Israel quiere la paz, pero para ello debe derrotar a enemigos salvajes».

«Nos estamos enfrentando a enemigos salvajes que desean aniquilarnos y debemos defendernos de estos asesinos», ha dicho refiriéndose a Hamás y a Hezbolá. Asimismo, ha afirmado que Israel no parará hasta derrotar al partido-milicia chií libanés y que no descansará hasta que los rehenes israelíes vuelvan a sus casas. «No toleraremos que un ejército terrorista se sitúe en nuestra frontera, ni que dispare indiscriminadamente contra nuestras ciudades. Mientras Hezbolá opte por la guerra, Israel no se detendrá«, ha sostenido.

El primer ministro israelí también ha arremetido contra Irán. Ha acusado al país árabe de ser el «motor» del terrorismo en Oriente Próximo y ha amenazado con atacarlo si estos lo hacen primero. «En Irán no hay lugar donde no pueda llegar el largo brazo israelí y eso aplica a todo Oriente Próximo», ha manifestado el mandatorio, para después agregar que son ellos los que «están ganado» una guerra con Irán, país que según Netanyahu dirige los ataques de Hezbolá. «Israel no se conforma con ser el carnero que va al sacrificio».

Tras amenazar a Irán, Netanyahu ha lanzado un mensaje conciliador hacia Arabia Saudí, país al que invitó a sumarse a un hipotético acuerdo de paz que traería prosperidad a toda la región. «Qué bendiciones podría traer la paz con Arabia Saudí. Una paz así sería un jalón histórico, traería la reconciliación entre árabes e Israel, el islam y el judaísmo, La Meca y Jerusalén», ha sostenido sin hacer referencia a Gaza o al Líbano.

Irán todavía no ha respondido de manera directa a las amenazas de Israel. Sin embargo, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha advertido este viernes de que Teherán «no permanecerá indiferente» si estalla una guerra abierta en Líbano. Además, ha lamentado que la comunidad internacional no tenga la capacidad de «poner fin a los crímenes del régimen de ocupación sionista».

Israel incrementó esta semana los ataques contra el Líbano, bombardeos que se han saldado con cientos de muertos y a los que Hezbolá respondió con un ataque contra el centro de Israel. Fue la primera vez en la historia que la milicia libanesa lanzó un ataque contra esta zona. El incremento de los ataques se ha producido después de que explotaran -en distintos puntos de Líbano- miles de buscas y walkie-talkies pertenecientes a miembros de Hezbolá.