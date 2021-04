Netanyahu es incriminado en tribunales, pero recomendado para formar Gobierno – Télam

Netanyahu est acusado de corrupcin, fraude y abuso de confianza

El primer ministro de Israel, Benjamn Netanyahu, acusado de corrupcin, fraude y abuso de confianza, volvi este lunes a los tribunales para la fase probatoria del juicio, en una jornada en la que el dirigente obtuvo el mayor nmero de recomendaciones para intentar formar Gobierno y evitar nuevas elecciones, tras celebrar cuatro en apenas dos aos.

Netanyahu, que lleva ms de 15 aos en el poder y est acusado de fraude, abuso de confianza y aceptar sobornos en tres casos separados, se present en el tribunal de distrito de Jerusaln para las declaraciones iniciales de la Fiscala, y se fue antes de la comparecencia de los primeros testigos.

El procedimiento de este lunes, en un juicio que comenz en mayo del 2020 y ya marc historia como el primero a un jefe de Gobierno israel en funciones, signific el inicio de la fase probatoria.

La sesin se centr en el caso ms grave contra Netanyahu, en el que se le acusa de promover regulaciones que entregaron cientos de millones de dlares de ganancias a la compaa de telecomunicaciones Bezeq a cambio de una cobertura positiva en el popular sitio de noticias Walla.

En otro caso, Netanyahu est acusado de aceptar obsequios por valor de cientos de miles de dlares de asociados adinerados, incluido el magnate del cine de Hollywood Arnon Milchan y el multimillonario australiano James Packer. Y en un tercero, est acusado de intentar orquestar una cobertura positiva en un importante peridico israel a cambio de frenar la distribucin de un tabloide gratuito pro-Netanyahu.

Al comienzo de la sesin, Netanyahu se sent con sus abogados mientras el fiscal principal, Liat Ben-Ari, lea los cargos en su contra.

Netanyahu hizo un mal uso de “el gran poder gubernamental que se le confi, entre otras cosas para exigir y obtener beneficios indebidos de los propietarios de los principales medios de comunicacin en Israel con el fin de promover sus asuntos personales, incluso cuando aspir a ser reelecto”, dijo el fiscal.

El primer ministro en una audiencia judicial





“La relacin entre Netanyahu y los acusados ​​se convirti en moneda de cambio, algo que podra negociarse”, agreg, citado por la agencia de noticias AFP

Tras las declaraciones iniciales del fiscal, Netanyahu se fue del tribunal, antes de la comparecencia del primer testigo, Ilan Yehoshua, ex director general del sitio de noticias Walla.

Luego, el premier, que niega todos los cargos, acus en una declaracin televisada a los fiscales de realizar una “caza de brujas” en su contra.

“No investigaron un crimen. No buscaron un crimen ”, dijo Netanyahu y agreg: “Fueron tras un hombre. Fueron tras de m “.

Fuera de la sala del tribunal, decenas de partidarios y opositores del primer ministro se reunieron para protestar en medio de una fuerte presencia policial, destacando las profundas divisiones de Israel.

La tensa jornada judicial coincidi con una tambin compleja jornada poltica para Netanyahu y elpas.

Mientras el premier escuchaba los cargos en su contra, representantes de los distintos partidos se reunan con el presidente Reuven Rivlin para recomendar a quien quieren que reciba el encargo de formar un nuevo Gobierno tras las ltimas elecciones.

Netanyahu recibi 52 recomendaciones, siete ms que las 45 recibidas por el centrista Yair Lapid, y qued mejor posicionado para ser quien reciba el encargo de formar Gobierno por parte de Rivlin, decisin que se prev haga oficial el mircoles.

El hecho de contar con la mayora de las recomendaciones no significa, sin embargo, que sea el primer ministro a quien Rivlin designe para intentar formar Gobierno.

Un factor clave para la ventaja numrica que obtuvo el jefe de Gobierno fue la profunda divisin interna entre los partidos opositores, de corrientes ideolgicas muy diversas y que no alcanzaron un acuerdo sobre a quin recomendar.

Ms all de la decisin de Rivlin, quien sea que reciba el encargo no tendr una tarea fcil, dado que ni el bloque aliado de Netanyahu ni la oposicin alcanzaron en las urnas el mnimo de 61 de los 120 escaos necesarios para gobernar, y no parecen haber logrado acercamientos en las negociaciones de las ltimas dos semanas.