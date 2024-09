Netanyahu no quiere «ceder a la presión internacional» y se niega a evacuar el corredor de Filadelfia

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reafirmó este lunes que Israel no abandonará el corredor de Filadelfia, la divisoria gazatí con Egipto y el principal escollo para alcanzar un acuerdo que podría salvar a los rehenes aún vivos en manos de Hamás. «El corredor de Filadelfia no será evacuado. Si Israel pierde su control, Gaza se convertirá en un reinado del terrorismo«, insistió tajante el mandatario en una rueda de prensa en la que fue señalando con una varilla, en un mapa virtual, a las comunidades israelíes próximas a la Franja.

En su primera comparecencia en casi dos meses, Netanyahu justificó que de los cuatro objetivos fijados para esta guerra -derrotar a Hamás, devolver a los rehenes, que Gaza no vuelva a ser una amenaza y devolver a los residentes al sur- «tres de estos objetivos pasan por la ruta Filadelfia».

«Es el tubo de oxígeno de Hamás«, dijo Netanyahu, que insistió que el control de esta divisoria -por donde Hamás se rearma ayudado por Irán- es una exigencia que el mandatario mantiene desde hace décadas, incluso antes de que Israel evacuase en 2005 los veintiún asentamientos que tuvo en la Franja. «(El entonces primer ministro Ariel) Sharon anunció (el plan de) la retirada en 2003 (de la Franja de Gaza) y, unos meses después, yo le expliqué mis exigencias: el control de todos los cruces hacia y desde Gaza», afirmó Netanyahu.

El primer ministro insistió, también, en que no cederá a la presión internacional, y dijo no creer que el presidente de EEUU insinuase «de verdad» que es el momento de hacer concesiones; después de que Biden dijese este lunes, desde la Casa Blanca, que Netanyahu no estaba «haciendo lo suficiente» para alcanzar un acuerdo.

Preguntado por los periodistas por la frontera norte (con el Líbano), de donde unos 60.000 israelíes siguen evacuados debido al lanzamiento casi diario de cohetes por parte de la milicia libanesa Hizbulá, Netanyahu dijo que se trata de «una situación inaceptable» que debe ser cambiada en el terreno, al igual que están haciendo con la frontera sur con Gaza.

«Estoy contento de hacerlo por medios políticos, pero de no ser así, sucederá por otras vías», amenazó el mandatario, que confesó no poder compartir los planes o las fechas de acción que devolverán a los evacuados a sus casas tras casi once meses fuera.