NEUQUÉN – Aprueban nueva Ley de Compre Neuquino para el fortalecimiento de la cadena de valor local

La Cámara aprobó por amplia mayoría la modificación a la ley de Compre Neuquino, norma que permitirá fortalecer el desarrollo de las Pymes locales en la cadena de valor de la industria hidrocarburífera y minera de la provincia. En la sesión del jueves, el pleno también aprobó la declaración 3274 que solicita al gobierno nacional el restablecimiento de la denominada Tarifa Comahue.

Durante la sesión del jueves, el cuerpo también aprobó otras cuatro leyes e hizo lo propio con dos resoluciones, dos comunicaciones y otras 14 declaraciones. Luego de la medianoche, la Cámara sesionará para tratar en particular las leyes aprobadas en la reunión de esta tarde.

La nueva ley de Compre Neuquino –cuyo tratamiento en particular se prevé para la reunión de esta noche- establece un nuevo esquema para fortalecer el desarrollo de los proveedores locales en la cadena de valor de la industria en cuestión. Fue aprobada por mayoría, con 20 votos positivos aportados por los bloques del MPN, FT, UP-FR, Juntos, Siempre, FNN, Avanzar, CC-ARI y del PDC. En contra sumaron cinco votos, que derivaron del FIT y JC.

Al actuar como miembro informante, la diputada María Laura du Plessis (MPN) destacó “la ronda de consultas” impulsada por el presidente de la Legislatura, Marcos Koopmann, que “se comprometió desde cero” a elaborar un proyecto completamente nuevo para el fortalecimiento de las empresas locales del sector. En efecto, según indicó la legisladora, la nueva redacción no constituye una reforma sino un marco legal nuevo que apunta a fortalecer toda la cadena de valor. En tal sentido, se cambia la denominación de la ley ya que “el compre neuquino es un medio más que, junto con otros busca plasmar el espíritu de una política de Estado” que promueva el empleo local y fortifique la totalidad del proceso de la industria.

Desde el Frente de Todos, la diputada Lorena Parrilli acompañó la iniciativa tras asegurar que es un avance en la legislación y tras remarcar la participación de distintos actores, pero advirtió que en la reglamentación se deberá “ponderar con prioridad” que el excedente de la empresa “quede realmente en la localidad” y que el empleo sea “más del 80% de Neuquén”. “Aspiramos a la voluntad que quedará en la reglamentación para que la ley no quede circunscripta a las pocas empresas que hoy están en la actividad», señaló la diputada.

Desde el bloque JC, César Gass y Leticia Esteves, al igual que Carlos Coggiola (PDC) solicitaron que el proyecto vuelva a comisiones y desde allí plantear las modificaciones que se planean introducir durante su tratamiento en particular. Gass expresó que “hay algunos agregados que no conocíamos y que no podemos opinar sobre si están bien o mal, pero sería conveniente analizarlos en un plenario de comisiones”. A la vez, argumentaron que la letra de la ley debe considerarse al amparo de la inminente aprobación del “Compre Argentino” en el Parlamento nacional. Desde el MPN, la diputada Liliana Murisi aseguró que “no hay colisión entre estas dos leyes porque el proyecto de Nación regula contrataciones públicas del Estado nacional para dar prioridad a empresas nacionales por sobre las extranjeras, en tanto el Compre Neuquino se refiere a contrataciones entre privados”.

Tarifa Comahue

A la vez, el pleno sancionó la declaración 3274, impulsada por el vicegobernador Marcos Koopmann, que solicita a Nación la restitución de la Tarifa Comahue en la región, en tanto zona productora de energía. Se trata de una tarifa diferencial vigente hasta principios de los ’90 y que luego fue eliminada. El texto aprobado solicita que Nación aúne criterios con los agentes que operan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en la zona, a fin de alcanzar tal beneficio “en un acto de estricta justicia que ponga fin a las políticas centralistas para con las provincias proveedoras y productoras de materias primas”.

“Es un acto de estricta justicia social” sintetizó du Plessis al reclamar la restitución de la tarifa diferencial en tanto jurisdicción generadora y distribuidora de energía. Subrayó, además, que los subsidios son incluso menores en zonas como el conurbano y otras provincias que las que componen la región Comahue.

A su turno, el diputado Gass coincidió en denunciar que la provincia no debe pagar el transporte de un servicio que se genera acá. “Este es el inicio de un reclamo que la provincia debe llevar fuertemente adelante”, dijo el legislador, en relación al pedido de que las provincias administren las represas hidroeléctricas cuyas concesiones vencen el próximo año. Su par de bloque, Esteves, pidió mancomunar esfuerzos entre provincia y Nación para “poder llevar un alivio” a todos los que producen energía en la zona, entre ellos las cooperativas.

Desde distintos bloques políticos fundamentaron la propuesta, que obtuvo un aval ampliamente mayoritario de la Cámara. En contra se pronunció López, quien pidió la estatización de la prestación del servicio y calificó de “electoralista” el proyecto en debate.

Otras sanciones

En otro orden, la Cámara aprobó, también en general, la ley que establece la enseñanza de los himnos provincial y nacional en Lengua de Señas en las escuelas; la que declara a la ciudad de San Martín de los Andes como Capital provincial del Cicloturismo y la que prohíbe el uso de productos fitosanitarios formulados a base de los insecticidas clorpirifos etil o clorpirifos metil en toda la provincia. Por el mismo tema, se aprobó también la comunicación 198 que solicita a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que realice las acciones necesarias para prohibir el uso de los compuestos químicos conocidos como clorpirifo etil y metil.

También se ratificó el Consenso Fiscal 2021, suscripto en diciembre del año pasado por las jurisdicciones provinciales y el Estado nacional.

El cuerpo sancionó, además, la resolución 1160 que reconoce la conformación del Bloque Movimiento de Acción Vecinal (M.A.V) como bloque unipersonal, integrado por el diputado Raúl Muñoz y la resolución 1161 que declara deportista destacado a Oscar Pelegrina, en reconocimiento a su desempeño en el Campeonato Argentino de Descenso y en el Campeonato Mundial Masters MTB.

Asimismo, se aprobó la comunicación 199 que solicita a la Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento y aprobación del proyecto que incorpora al Código Electoral Nacional normas que aseguren el voto del personal subordinado al Comando General Electoral afectado a los comicios nacionales.

En tanto, fueron aprobadas otras 14 declaraciones. Se trata de la declaración de interés por las iniciativas libres de envases de los comercios Insumos al Peso, Almacén B Ecotienda y Al Moggar –3271-; por la publicación del libro Malvinas, historias para no olvidar, del escritor y periodista Pablo Montanaro -3272-; por las guías educativas de la Subsecretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade) –3273-; por el Duatlón Copa Aniversario de Plottier -3275-; por la labor de la Orquesta Escuela de Tango del Neuquén –3276-; por el libro de historia titulado Punta y Hacha –3277- y por la iniciativa de la Comisión de Fomento de Varvarco, que garantiza un terreno propio a oriundos de la localidad que completen sus estudios terciarios o universitarios con el fin de evitar el desarraigo y ejercer la actividad laboral en su lugar de origen –3278-.

Con igual criterio se sancionó la declaración 3279 por el 50º aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en junio de 1972, y por la Declaración que adoptaron los participantes para la gestión racional del medio ambiente; 3280 por la actividad de concientización del Grupo Argentino de Sarcomas de Partes blandas y óseas (GASPAR) y la 1° Jornada de Sarcomas de Partes blandas y óseas en población pediátrica; 3281 por el 63º aniversario de la Escuela para Adultos Nº 14 de Plottier; 3282 por la incorporación del Giganotosaurus carolinii, como una de las especies de dinosaurios predominantes en la película Jurassic World Dominion; 3283 por el 2° Festival provincial del Circo en Piedra del Águila; 3284 por la implementación del nuevo formato de Escuela Secundaria Situada en Contexto de Ruralidad (ESESIR), a través de la creación del CPEM N° 98 y 3285 por el 100° aniversario de la Escuela primaria N171 “Nueva República” de Bajada del Agrio.

La 7° sesión ordinaria fue presidida por la vicepresidenta primera, María Fernanda Villone, comenzó a las 11.15 y finalizó a las 19.10, con la participación de 32 diputados y diputadas. Al inicio, la cantante Karina Maureira interpretó los himnos provincial y nacional en el marco del Programa “Himnos en Vivo-Música Activa”. En tanto, para las 00 de mañana 20 de mayo se convocó a la 8° sesión, ocasión en la que se prevé la aprobación en particular de las leyes aprobadas en general en la sesión.