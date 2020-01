Neuquén: ATEN ya tiene paritaria confirmada para discutir el salario 2020

Los empleados de comercio percibirán desde enero un nuevo tramo de aumento de 4,5%, dando cumplimiento al acuerdo paritario firmado por la Federación gremial de la actividad en mayo del año pasado.

Las subas serán remunerativas a aplicarse sobre los salarios básicos de convenio. Los dos primeros aumentos se habían aplicado en septiembre y noviembre.

Respecto a los básicos de marzo 2019, el incremento asciende a 23%. En marzo y abril habrá modificaciones en las escalas por aplicación de dos nuevos tramos de aumento.

Salarios básicos, según categoría (Enero-Febrero 2020)

Maestranza A: $ 33.670,46

Maestranza B: $ 33.797,85

Maestranza C: $ 34.244,32

Administración A: $ 34.148,72

Administración B: $ 34.340,18

Administración C: $ 34.531,51

Administración D: $ 35.105,62

Administración E: $ 35.583,92

Administración F: $ 36.285,58

Cajeros A: $ 34.308,14

Cajeros B: $ 34.531,50

Cajeros C: $ 34.818,54

Personal Auxiliar A: $ 34.308,14

Personal Auxiliar B: $ 34.627,07

Personal Auxiliar C: $ 35.679,61

Auxiliar Especializado A: $ 34.691,02

Auxiliar Especializado B: $ 35.265,03

Vendedor A: $ 34.308,14

Vendedor B: $ 35.265,15

Vendedor C: $ 35.583,92

Vendedor D: $ 36.285,58

Los trabajadores del sector también percibirán la última cuota de 1.000 pesos, de las cinco que componen el bono de 5.000 pesos (Decreto 665/2019).

También cobrarán 3.000 pesos del “aumento solidario” fijado por decreto presidencial 14/2020. En febrero se pagarán los 1.000 restantes.

Estos últimos montos son adelantos de la paritaria próxima.