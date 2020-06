Neuquén: Continúa la crisis en la industria petrolera por incumplimientos salariales

Desde el sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa que lidera Guillermo Pereyra continúan denunciado incumplimientos salariales, del convenio laboral y de los acuerdos firmados por la pandemia, y aseguran que si las empresas contratistas no normalizan los salarios de abril y mayo, comenzará un tour por los yacimientos de la Cuenca Neuquina para fiscalizar las condiciones laborales y el cumplimiento el Convenio Colectivo de Trabajo.

El sindicato aseguró que denunciará todas las irregularidades con las que se encuentren de manera singular para no afectar a las empresas que sí respetaron lo acorado, ya que “hay mucha falta de mantenimiento porque solo están las guardias mínimas, por ejemplo, se detectaron pequeñas perdidas y derrames. Otro ejemplo es el mantenimiento de caminos que no se realiza hace 3 meses y es caótico en algunos lugares”, indicaron a Energía On.

En este marco, según informaron los trabajadores petroleros, $ 3000 es lo que percibieron algunos de ellos en sus haberes de mayo, luego de las empresas les descontaran lo que pagó el Anses por los ATP. También exigen una mayor rotación del personal que cumple funciones en el campo y que se cumpla con la asignación de tareas previstas en el convenio para evitar sobreasignación y multiplicidad de tareas.

El titular del gremio afirmó que hay operarios que atienden “hasta 300 pozos” de producción. “Quieren seguir operando con guardias mínimas y esto es un recargo en el trabajo. Como consecuencia puede traer accidentes de trabajos”.

En cuanto a los pagos de haberes correspondientes a los meses de abril y mayo, desde el gremio ratificaron que hay empresas que “no cumplen con lo firmado”. “Ha llegado el momento de decir basta, que se arregle esto porque nosotros estamos desbordados de reclamos. Tienen hasta mañana a las 20 horas para solucionarlo”, señaló Pereyra.

“No solo se trata de pagos atrasados, sino de salarios en cuotas y definiciones por fuera de lo que se firmó en los acuerdos y lo que marca la ley”, aclaró el líder.

Por último, el gremio comenzó a trabajar con abogados y colaboradores para determinar cuáles son las empresas que están liquidando mal para exigirles una solución.