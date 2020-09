NEUQUÉN – Continúan en debate los proyectos que crean un Fondo Anticíclico para Neuquén – NCN

La comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) continuó con el debate de los distintos proyectos para crear un Fondo Anticíclico para Neuquén, en esta ocasión con el desarrollo del segundo Eje Temático referido a uso y aplicación; y las reglas fiscales para el fondo que se busca constituir.

La presidenta de la comisión, Liliana Murisi (MPN), hizo un repaso de las anteriores jornadas de debate y presentó un cuadro comparativo de las distintas iniciativas a partir del uso que se le da al fondo. En ese sentido, diferenció los proyectos que tienden a conformar un Fondo Anticíclico puro, y los que contemplan un Fondo de Desarrollo.

Mariano Mansilla (FdT) se expresó en desacuerdo con usar el fondo para obras de infraestructura o de obra pública porque lo consideró “como un trabajo paralelo al Estado porque ya tenemos organismos que hacen ese trabajo”. En cambio, sí acordó con usar los fondos para inversión en activos financieros que incluyan títulos públicos.

Murisi explicó la propuesta del Ejecutivo provincial y dijo que se han realizado algunos cambios al proyecto original “para constituir primero un Fondo Anticíclico y que cuando ese fondo haya alcanzado su techo, empezar a derramar hacia un Fondo de Desarrollo que no va a tener techo”.

La diputada explicó las reglas fiscales planteadas por el oficialismo a partir de dos ejemplos en los que se contemplan situaciones con variables que generan diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado y que habilitarían el uso del Fondo Anticíclico. También se refirió a las situaciones de catástrofes y/o emergencias que también habilitan al Ejecutivo a solicitar el uso de estos fondos a la Legislatura para atender situaciones derivadas de la emergencia.

“Respecto del sub-fondo de desarrollo pensamos que se trate de un fondo sin tope y que se irá usando al mismo tiempo sin esperar que el dinero genere la rentabilidad que sí va a generar el fondo anticíclico” dijo Murisi. Detalló que el fondo de inversión se usará para inversiones de capital estratégicas que se vinculen a la ciencia, tecnología, economía del conocimiento, sector turístico, energías limpias, producción primaria y a la cadena de valor de la producción.

Andrés Peressini (Siempre) propuso que el fondo pueda empezar a usarse a los tres años de ser conformado y explicó que en su propuesta expresan la importancia del financiamiento de obras declaradas esenciales o estratégicas por la Legislatura; para atender situaciones excepcionales de crisis o de emergencia sanitaria declaradas por el Estado nacional o provincia, como la actual; y para el financiamiento de inversiones destinadas a diversificar la matriz productiva en municipios de 2º y 3º categoría y comisiones de fomento de la provincia.

Leticia Esteves (JC) también sumó las propuestas contenidas en su iniciativa y que expresan las reglas de uso del Fondo Anticíclico que tendrá como único fin atender situaciones de emergencia y catástrofe. En este sentido, consideró importante que “la Legislatura apruebe su uso en estas situaciones con los 2/3 de los votos”. El mismo tratamiento consideró para el caso de reasignación de fondos que contempla en el artículo 8º de su propuesta.

A su turno, César Gass (JC) consideró que “el Fondo Anticíclico es un corset para la economía que tiene sus beneficios pero tiene su rigidez en función de la conducta fiscal que debemos tener” y opinó que esa misma conducta será necesaria para un sistema de diversificación productiva.

Liliana Murisi coincidió en que el fondo anticíclico que se busca crear es rígido y debe ser así “para que no ocurra que se use el fondo cada vez que sea necesario para pagar sueldos”. “El corsét hay que ponérselo al Anticíclico, con reglas claras en el uso, para que no sea posible usar los fondos cuando se quiera sino cuando se dan determinadas alertas que nosotros establezcamos”, concluyó.

Finalmente, la presidenta de la comisión informó que el debate continuará en la siguiente reunión de la comisión con un nuevo eje temático propuesto para el análisis y comparación de las distintas iniciativas.

Formaron parte de la comisión las diputadas Liliana Murisi, Lorena Abdala, Lorena Parrilli, Leticia Esteves y Carina Riccomini; y los diputados Carlos Sánchez, Maximiliano Caparroz, Mariano Mansilla, Darío Peralta, Lucas Castelli, Raúl Muñoz y Andrés Peressini.