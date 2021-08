NEUQUÉN – Esteves pide a Nación que vuelva a permitir la exportación de carne vacuna – NCN

La crisis de la actividad ganadera en la provincia se agravó por la sequía, ya que los animales cuyos cortes no se consumen en el mercado local están envejeciendo en el campo y no hay pasturas suficientes para alimentarlos.

La diputada provincial Leticia Esteves (Pro) solicitó mediante un proyecto de comunicación que el gobierno nacional vuelva a abrir las exportaciones de carne, ya que la provincia está atravesando una grave crisis debido al cierre dispuesto por la resolución N°75/2021 que se vio agravada por la sequía de esta temporada y la falta de alimento para los animales excedentes.

«La situación es inédita: no hay suficientes pasturas y los animales excedentes, cuya carne no se consume en el mercado local, ya no tienen qué comer. Es necesario que se permita en forma urgente la reapertura de las exportaciones y se retome la metodología de solicitud de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), tal como se hacía antes», afirmó la legisladora.

Destacó que la situación de los productores ganaderos fue expuesta en una carta que la Sociedad Rural de Neuquén envió la semana pasada al gobernador Omar Gutiérrez. «Allí explicaron que las vacas improductivas están ocupando el lugar que deberían ocupar en el campo otras categorías productivas. Neuquén tiene un Plan Ganadero Provincial en el que precisamente se recomienda quitar del campo a las categorías improductivas».

Agregó que además este año se está atravesando una sequía extrema, y los productores «necesitan hacer más eficientes los recursos forrajeros y preservar los pastizales para que se recuperen cuando haya algo de humedad».

Por otro lado, la diputada observó que la medida adoptada por el gobierno nacional «restringió en unas 25 mil toneladas los embarques de carne al exterior en un año generando pérdidas para el país de más de 100 millones de dólares, y a pesar de ello el precio de la carne no bajó, sino que aumentó un 7% más que el resto de los alimentos».

«Esta situación empobrece a la Argentina»

La diputada señaló que la medida dispuesta por el gobierno nacional «no sólo perjudica a los productores ganaderos sino también a toda la economía del país, que está perdiendo mercados que costará muchísimo recuperar. Otros países están cubriendo la demanda que Argentina deja vacante, y sólo por tomar un ejemplo, Uruguay logró colocar exportaciones ganaderas por 50 millones de dólares más en sólo un año».

«Esta situación empobrece a la Argentina, trae aparejada la caída de ingresos de dólares y la pérdida de fuentes laborales. Desde 2006 al 2011 se implementó una medida similar que derivó en el cierre de 125 frigoríficos, la pérdida de más de 12.000 puestos de trabajo y una baja del 20% en términos de cabezas de ganado, es decir unas 12 millones de vacas menos», finalizó.