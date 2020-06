Neuquén: Gremio docente realiza un paro virtual en medio de la pandemia

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le envió una misiva a los distintos bloques de diputados y senadores en referencia al proyecto de ley que busca regular el teletrabajo. Desde la entidad gremial sostuvieron que esta modalidad “favorece e incrementa la precarización”.

En tanto, el secretario adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar, detalló que “solo es admisible en la administración pública en el contexto de la actual pandemia y de ninguna manera puede ser de aplicación permanente”.

El debate comenzará esta tarde a partir de las 15 horas, tendrá lugar en la Comisión de Legislación del Trabajo a través de videoconferencia, y contará con aportes de las centrales obreras.

“El sector estatal no puede permitirse que sus trabajadores y trabajadoras estén ausentes de los lugares y edificios públicos que le dan cobijo y a los cuales estos empleados y empleadas le dan vida porque justamente el Estado es la presencia y la cercanía con el pueblo asistido, que son las franjas sociales más vulnerables las destinatarias concretas de los servicios y prestaciones estatales”, destacó el dirigente en una nota firmada desde el gremio.

Al mismo tiempo, la carta de la organización sindical asegura que esta modalidad “favorece e incrementa la precarización”, una cuestión que Aguiar viene manifestando desde hace tiempo, ya que “torna invisible la relación laboral; genera horas excesivas de trabajo; no se reconocen las horas extras; no se autorizan las licencias por enfermedad; existen riesgos de no declarar síntomas de enfermedad o lesión; alto estrés por objetivos de productividad elevados; ausencia de indemnización por accidentes de trabajo; existe riesgo de pérdida de estatus de asalariado; y la precarización es mayor para las mujeres ya que se establece hasta una triple jornada laboral”.

“El Estado no sólo debe evitar la profundización de la precarización sino que, además, debe poner toda su energía para combatir el empleo no registrado, que hoy abunda y se multiplica en las distintas reparticiones nacionales, provinciales y municipales, al tiempo que socava notablemente el sistema de salud y el de previsión social”, resaltó el comunicado y concluyó: “No podemos tener un Estado presente con trabajadores y trabajadoras ausentes”.

Por último, cabe destacar que el próximo miércoles la actividad continuará a la misma hora y se espera la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.