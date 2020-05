NEUQUEN – Permitirán trabajar a artistas y asistentes sin concurrencia de público

El Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén informó que se exceptuará de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a artistas y asistentes de la industria audiovisual y de las artes escénicas musicales. La excepción es al sólo efecto de que artistas y asistentes puedan asistir a los espacios o lugares de producción y ensayo, sin concurrencia de público.

El alcance del decreto provincial 554/20 firmado por el gobernador Omar Gutiérrez abarca a todos los municipios de la provincia del Neuquén, y su entrada en vigencia comenzará a las 00:00 horas del día martes 19 de mayo, mientras que los horarios en los que podrán realizar las tareas son de 14:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, y de 09:00 a 14:00 horas los sábados.

En el mismo decreto que se exceptúa a los artistas y asistentes de la industria audiovisual y de las artes escénicas y musicales se autoriza también al personal de casas particulares; servicios de mudanzas; martilleros y corredores inmobiliarios; servicio de estacionamiento medido; y agencias y sub-agencias oficiales de lotería y quiniela.

Es requisito obligatorio que las personas pasibles de ser exceptuadas obtengan el Certificado de Circulación Autorizada que se tramitará a través de la aplicación “Cerca Neuquén” -elaborada por la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC)- para ser presentado ante la autoridad policial de control. La misma se puede descargar desde el sitio web: www.neuquen.gov.ar

Se aclara que las medidas de distanciamiento social rigen para el desempeño de los trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento -hacia y desde- el lugar de trabajo sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de protección personal y sobre colocación de protección respiratoria. En tal sentido se da observancia plena de las “Recomendaciones Especiales” aprobadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Ver más información en https://www.argentina.gob.ar/srt ).

Asimismo, se recuerda el uso obligatorio de protectores faciales y tener en cuenta la cantidad mínima de personas y el distanciamiento en función del espacio. Debe garantizarse el distanciamiento de 2 metros entre personas y se debe asegurar la limpieza y desinfección de todas las superficies de manera constante. En ese sentido, se indica limpiar y desinfectar todas las superficies de trabajo y pisos con solución con lavandina o alcohol al 70% según corresponda, como mínimo al ingreso y 3 veces por día.

En caso de aparición de síntomas fuera del horario de la jornada laboral

En caso de presentar síntomas como fiebre (+37,5º), tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, NO acudir al lugar de trabajo e informar inmediatamente al empleador/empleados para que se active el protocolo de desinfección correspondiente en el espacio de trabajo, como las medidas de aislamiento preventivo de las personas que tuvieron contacto directo con la persona afectada.

Preferentemente, las personas NO deben dirigirse a un centro asistencial, NO deben salir de su vivienda y deben comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose el hospital o centro de salud más cercano. NO deben automedicarse.

En caso de aparición de síntomas durante el horario de la jornada laboral

En tal situación la persona a cargo deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose el hospital o centro de salud más cercano. Mientras se espera la asistencia por parte de personal sanitario, la persona con síntomas deberá ser ubicada en espacio separado, en lo posible ventilado, y utilizando tapaboca o barbijo.