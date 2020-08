NEUQUÉN – Proponen moratoria impositiva para neuquinos – NCN

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Leticia Esteves, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para que los contribuyentes de Rentas de la Provincia tengan “un régimen fiscal excepcional”.

“Aunque no tenemos certezas ni detalles sobre el plan económico a nivel nacional ni alguna política fiscal del gobierno provincial, estamos continuamente trabajando para mitigar el impacto de la cuarentena y de las indefiniciones en materia económica; por ello hemos elaborado esta iniciativa”, argumentó la legisladora del Pro.

La medida sería aplicable para los contribuyentes que no registraran deuda con los entes de recaudación al 31 de julio de este año, y se tomaría como crédito para futuros vencimientos el 25% de los aportado entre abirl y agosto de 2020.

“La situación de los comerciantes, los productores, los prestadores de servicios, los contribuyentes, en general, es desesperante, y no estoy exagerando. Hay toda una catástrofe que algunos prefieren no ver. Por principios y por mi función, no puedo ni quiero dejar de trabajar para que quienes siguen poniendo el pecho en Neuquén puedan tener herramientas para progresar”, explicó Esteves.

El tope para utilización mensual del crédito es del 5% de la obligación mensual a pagar. Además, el proyecto de 7 artículos invita a los gobiernos municipales a replicar la medida entre sus contribuyentes.

“Cada día, desde hace meses, recibo mensajes y me reúno con neuquinos que ya no saben a quién recurrir para encontrar respuestas. Hoy la prioridad de nuestros equipos es encontrar herramientas legislativas para ayudar y mejorar, y proponer alternativas a lo que no se esté, o no, haciendo desde el Ejecutivo provincial”, cerró la diputada Leticia Esteves.