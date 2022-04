Ni bien llegado a Nápoles, Mourinho visitó el santuario de Maradona

Mourinho apareció en Nápoles para visitar un rincón de la ciudad que está dedicado a Maradona, quien falleció el 24 de noviembre de 2020, a través de retratos, banderas y memorabilia, según el video publicado por la cuenta oficial del club romano en Twitter.

El entrenador luso llevó un ramo de flores al santuario del «10» y lo depositó en el suelo en señal de respeto y admiración.

https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1515749668067717122

Mourinho tuvo una buena relación con el capitán del seleccionado argentino. «Diego nunca me llamaba después de una victoria, siempre después de una derrota o en momentos difíciles. Él me decía: ?Mou, no te olvides que eres el mejor?. Extraño las llamadas de Diego. Tenía un gran corazón», comentó Mourinho cuando se enteró de la muerte de Diego.

El DT de Roma, escoltado por la policía local, recibió los aplausos de los vecinos napolitanos, quienes entonaron canciones dedicadas a su ídolo eterno.

Napoli no quiere perderle pisada a Milan

Napoli recibirá este lunes a Roma obligado a ganar para alcanzar a Inter como escolta de Milan en la fecha Serie A, cuya fecha 33 se completará con la visita de Hellas Verona al Atalanta.

Roma visitará a Napoli en el estadio Diego Maradona sólo cuatro días después de sellar su boleto a semifinales de la primera edición de la Conference League con una goleada por 4-0 como local ante Bodo Glimt.

Esa victoria significó además el décimo partido seguido sin derrotas para el equipo «giallorosso» del DT portugués José Mourinho, que marcha en el quinto puesto de la Serie A con 57 puntos.

Con nueve unidades más aparece Napoli, que marcha tercero en la Liga de Italia sólo por detrás del líder Milan (71) y del campeón defensor, Inter, que suma 69 puntos pero tiene pendiente un duelo con Bologna (38) por la fecha 20.

Justamente Bologna rescató en la víspera un empate 1-1 en campo de Juventus, cuarto con 63 unidades y al cual Roma busca alcanzar en la pelea por un lugar en la próxima «Champions League».

Pero la afición del equipo partenopeo olvidará este gesto de Mourinho en el partido de mañana, cuando Napoli buscará su vigésimo primer triunfo del torneo para seguir en la pelea por el «Scudetto» esquivo desde la temporada 1989-90, cuando ganó su segundo título de la Serie A justamente con el astro argentino como figura.

Napoli precisa además una victoria ante Roma para recuperarse de la inesperada derrota por 3-2 como local ante Fiorentina, sexto con 56 puntos como Lazio, ambos también entre los que persiguen a Juventus por el cuarto puesto del torneo.

La buena noticia para el DT Luciano Spalletti es que tendrá a disposición a todo el plantel con la excepción del delantero Andrea Petagna y del defensor Giovanni Di Lorenzo, ambos lesionados.

Como contrapartida, el entrenador, que planea alinear al goleador nigeriano Victor Osimhen y al mediocampista español Fabián Ruiza, ya recuperó al arquero Alex Meret y al argelino Adam Ounas.

Ruiz, que arrastra una molestia muscular, se perfila como compañero del camerunés André Anguissa, mientras que el polaco Piotr Zielinski y el eslovaco Stanislav Lobotka se disputan el otro lugar del mediocampo.

En cambio, el colombiano David Ospina está confirmado en el arco detrás de la defensa conformada por Alessandro Zanoli, el kosovar Amir Rrahmani, el senegalés Kalidou Koulibaly y el portugués Mario Rui.

En el ataque, en tanto, Osimhen, que suma 16 goles en la temporada, estará acompañado por el capitán Lorenzo Insigne y el mexicano Hirving Lozano, quien aventaja a Matteo Politano.

Así como Napoli apuesta por Osimhen, el cuerpo técnico de Roma cuenta con el delantero inglés Tammy Abraham, autor de 24 goles en su primera temporada en el «Calcio», igualando así el récord de 90 años de Rodolfo Volk.

La celebración más reciente de Abraham fue justamente en la apertura del marcador contra Bodo Glimt del jueves 14, cuando Nicoló Zaniolo aportó un triplete y se confirmó como una figura del equipo que volverá a contar con la seguridad del zaguero brasileño Rober Ibañez.

Otra buena noticia para Roma es que Mourinho está invicto contra Spalletti, pues al cabo de 11 enfrentamientos entre sí, los equipos del DT portugués sumaron 7 victorias y 4 empates, incluyendo el 0-0 de la primera rueda.

El programa de la trigésimo tercera fecha de la Serie A se completará con el duelo que Atalanta jugará como local del Hellas Verona tras su eliminación en cuartos de final de la Europa League contra Leipzig.

El equipo bergamasco buscará empezar a recuperar el terreno perdido en la Liga Italiana tras caer al octavo puesto con 51 puntos, seis más que Hellas Verona, que irá a Bergamo a rehabilitarse tras su caída por 2-0 contra Inter en la fecha 32, en la que Atalanta perdió por 2-1 con Sassuolo.