Ni Ministerio de Salud había: Los cruces picantes de Alberto Fernández en la conferencia de prensa

Antes de hacer referencia al gobierno de su antecesor, sin nombrarlo, el presidente Alberto Fernández cargó contra los que se muestran contra la cuarentena: “¡Estamos en una pandemia!, ¿lo entendemos? ¡Dejen de sembrar angustia!”, sentenció el Presidente.

Cuarentena – Alberto Fernández – 23 de mayo En la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena y respondió las preguntas de la conferencia de prensa

“Yo lo primero que quisiera es que cuando hablan le expliquen a los ciudadanos y ciudadanas que lo que estamos haciendo es pidiendo que se cuiden. Me llama mucho la atención está idea que transmiten muchos medios y periodistas de la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse!. Angustiante es que el Estado te abandone y te diga arreglatelás como puedas, no que el Estado te diga ‘quedate en tu casa y cuídate yo mientras tanto voy a buscar dónde está el virus’. ¡Eso es angustiante!“, espetó Alberto Fernández.

En la conferencia de prensta llevaba a cabo en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández agregó que “estamos en una pandemia de un virus desconocido. Hay un virus que no tiene vacuna ni tiene remedio. Quédense en su casa y cuídense, y traten de sobrellevarlo del mejor modo posible. Todos tenemos la posibilidad de salir a airearse cuando nos hacen falta, pero dejen de sembrar angustia, angustioso es que no te cuiden, que el estado te abandone, angustiante es que el estado diga acá no pasa nada, acá están pasando cosas serias y por eso actuamos como actuamos“.