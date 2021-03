Nicolás Trotta: Estamos poniendo en valor toda la experiencia del año pasado para tener un regreso seguro

El ministro de Educación de la Nación estará hoy en Santiago del Estero inaugurando el Ciclo Lectivo 2021 junto al gobernador Gerardo Zamora. El funcionario descartó por el momento una “segunda ola”, pero advirtió que “la pandemia no está superada”.

Igual a como lo hizo en tras provincias participando del inicio de ciclos lectivos con el retorno de la presencialidad en las clases como un importante desafío, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, llegará este lunes a Santiago del Estero. Junto con el gobernador Gerardo Zamora habilitará un edificio escolar en Vilmer y con ello, el ciclo lectivo provincial 2021.

Anticipando su visita, el funcionario nacional brindó una entrevista en la que reveló sus expectativas en este retorno de los alumnos y docentes a las escuelas, y cuáles son los principales desafíos de la cartera en el contexto de pandemia. Además, contó cómo se prevé trabajar ante una posible segunda ola.

“Para mí es muy importante volver a visitar la provincia, estar el inicio del ciclo lectivo como el año pasado, pero con un contexto muy distinto por supuesto. Cuando viajé no nos había impactado todavía la pandemia con lo que fue un 2020 extraordinario, muy complejo”, recordó.

Y resaltó: “En este 2021, estamos poniendo en valor toda la experiencia del año pasado para tener un regreso seguro a la presencialidad en todo el país y mañana vamos a inaugurar el ciclo lectivo con el gobernador Zamora, cumpliendo los protocolos en todas las escuelas de la provincia”.

Acerca de las firmas de convenios con el gobernador, detalló: “Primero, vamos a analizar todas las obras que se están llevando adelante en la provincia, algunas tenemos programadas para este año, y por el otro lado, avanzar en los que son los convenios vinculados con la conectividad que cobra enorme relevancia en este contexto (de pandemia)”.

“Creo -profundizó- que la pandemia ha marcado la profunda desigualdad en términos generales en la Argentina y el acceso a la conectividad no es la excepción. Esa desigualdad tiene un único camino para poder ser abordada que son el despliegue de las políticas públicas. Por eso para nosotros es muy importante el trabajo mancomunado del Estado nacional con la Provincia para poder avanzar en la estrategia que garantice la conectividad en sus diferentes formas, para garantizar un mejor uso de las tecnologías en el campo educativo”, rescató.

Sobre los principales desafíos dijo, “primero, la pandemia ha tenido y tiene un impacto muy profundo en los distintos órdenes de la vida y la escuela no está exenta. Ahí vemos los impactos económico, social, sanitario y por supuesto educativo. Ahora, también somos claros en que los desafíos que tenía nuestro país se complejizaron con la pandemia, pero no nacieron con ella. La Argentina venía transitando enormes complejidades al momento que llegó la pandemia y en el corto plazo podemos mencionar que tuvimos una fuerte recesión en el 2018, en 2019 y en el campo educativo además, una fuerte retracción de lo que era el compromiso del Estado en inversión educativa. Lo dijo el presidente en la Asamblea Legislativa, cuando clarificó que en la gestión de Macri se perdió un tercio de la inversión educativa que es el 33% del presupuesto. Para nosotros el desafío que tenemos en los próximos años se vincula a un acuerdo federal por la igualdad educativa que pueda desplegar distintas dimensiones para que la escuela tenga la capacidad de respuesta frente a lo que ha sido el impacto de la pandemia y las desigualdades preexistentes“.

Acerca del posible plan de contingencia ante una segunda ola expresó, “creo que es importante remarcar que ningún escenario está fuera del tablero y en eso tenemos que ser muy responsables. Tenemos que garantizar el derecho a la educación y el cuidado de la salud de nuestra comunidad educativa. También hemos tomado diferentes decisiones en el marco de la unanimidad del Consejo Federal de Educación que compete a todas las jurisdicciones, como que toda medida que implique poner en suspenso la presencialidad en la escuela, tiene que tomarse, tiene que adoptarse, en la mínima unidad geográfica posible. No se puede tomar una provincia como un todo, si en algún distrito o comuna de una provincia hay una situación epidemiológica compleja que no solo va a afectar la escuela sino todos los órdenes de la vida. Ahí recién se puede adoptar una medida de suspensión de la presencialidad, que al mismo tiempo planteamos que tiene que ser de corto plazo, e ir informando durante 48, 72 horas a la comunidad sobre cómo están las variables epidemiológicas y qué variables se deben cumplir para regresar a la presencialidad en la escuela. Ahora, no vemos ese escenario en este momento, las provincias pueden garantizar la presencialidad. Pero por supuesto hay que analizar día a día la situación. Para nosotros también es muy importante la decisión que tomó nuestro gobierno de vacunar a los maestros y maestras, proceso que está en marcha en todo el país y eso no implica que superamos la pandemia porque tenemos que sostener todos los protocolos que es lo que permite el regreso seguro. Por supuesto, la vacunación de nuestros maestros y auxiliares fortalecen estos pasos que estamos dando”.

Condenó el ataque al Presidente en Chubut

“Cualquier expresión de violencia es incomprensible, mucho más cuando el Presidente viajó a la provincia de Chubut para él mismo poder analizar la situación frente a lo que han sido los incendios que han golpeado a nuestra comunidad, y para garantizar la llegada de toda la asistencia del Estado nacional. Que un grupo minoritario que se expresa en contra de la minería ejerza la violencia, la verdad que es incomprensible”, juzgó.