Nicolás Trotta: “La semana que viene vamos a definir el calendario 2021”

TROTTA CON RADIO LATINA.

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación dialogó en exclusiva con RADIO LATINA sobre el tema de la educación en tiempos de pandemia y un retorno que se dio de forma progresiva. Además, los planes para el inicio del Ciclo educativo 2021.

“Se ha priorizado el tema de la salud en el marco de la pandemia. Se suspendieron las clases presenciales desde marzo pero no así las clases. Se siguió en casa. Se retomó en agosto, pero fue un proceso complejo”, sentenció Trotta en la entrevista con RL18, conducido por Rubén Suárez.

“En ningún caso se regresa a la normalidad de marzo”, destacó Trotta y agregó que “ponemos el eje en no cambiar el calendario escolar”.

“No resolvemos el impacto de este 2020 con 2 ó 3 semanas más de clases”, dijo el ministro anticipando que “la situación epidemiológica en enero no va a tener un cambio abrupto” y ya planificando la cuestión educativa que tanto preocupa.

Además, destacó el ministro que “la infraestructura no está preparada para las temperaturas de enero y febrero” (se sabe que son de temperaturas elevadas y que hay que tener más cuidados para respetar el aislamiento y cada detalle del protocolo como el uso de barbijos, alcohol en gel, etc.

“La semana que viene vamos a definir el calendario 2021. Ponemos el foco en los chicos que están terminando el secundario”, sostuvo Trotta.

“Es un desafío el proceso de reorganización de aprendizaje en pandemia. Se da de una manera distinta, vamos a tener que trabajar en esa heterogeneidad y las desigualdades más profundas que vamos a tener en el aula. No hay promoción automática, los chicos no pasan de grado como si no se hubiese atravezado una pandemia. Los aprendizajes que ellos no transitaron este año los van a transitar el año que viene. Un niño o una niña que pasa a cuarto grado no será un cuarto grado tradicional, va a haber un proceso de reorganización pedagógica. Será una mirada especial”, finalizó Trotta.