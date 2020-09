Niegan la entrada a una joven al Museo de Orsay por llevar “demasiado” escote

Jeanne, una joven estudiante de literatura se encontró con un incidente muy incómodo este martes, cuando se disponía a visitar el Museo de Orsay, según ha publicado ella misma en sus redes sociales.

En el control de entrada ella “no había llegado a sacar la entrada del bolso”, como explica en una carta abierta, cuando el hombre se seguridad le dijo: “Ah, no, no va a ser posible, no es posible, esto no va a pasar”. No cede ni ante una compañera, que le pide que ceda. “Todavía no sé que es mi escote el que ha desencadenado el drama” explica la joven.

La mujer no sabía qué sucedía y mientras varios empleados miraban fijamente su escote nadie respondía a sus preguntas. Según Jeanne apareció un guardia de seguridad con unos modos algo alterados y le pidió que se calmase: “señora, las normas son las normas”.

Finalmente, permitieron que pasase al museo pero con una chaqueta que tapase sus pechos. La amiga que la acompañaba iba con una camiseta que mostraba el ombligo pero eso no llamó la atención de nadie.

Una vez dentro del museo, que muestra desnudos de Renoir y Courbet entre otros, según esta estudiante, muchas jóvenes llevaban vestidos similares al suyo, mostraban el ombligo o no tenían espalda. Sin embargo, nadie les había llamado la atención como a ella en la entrada.

“No soy mis pechos, no soy un cuerpo, vuestro doble rasero no debería ser un obstáculo para mi derecho a acceder a la cultura y al conocimiento”, concluye la carta abierta de la joven.

Nous avons pris connaissance d’un incident survenu avec une visiteuse lors de son accès au musée d’Orsay. Nous le regrettons profondément et présentons toutes nos excuses à la personne concernée que nous contactons. pic.twitter.com/wLO6aJpiUN — Musée d’Orsay (@MuseeOrsay) September 9, 2020

El Museo de Orsay ha explicado vía Twitter que se han puesto en contacto con la joven y piden disculpas por el comportamiento de su personal.