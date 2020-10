NIVELES DE ANGUSTIA. | 7 miradas

Las pérdidas por bonos en dólares recién reestructurados, “ya cayeron a niveles de angustia”. Lo afirman Colby Smith y Benedict Mander, del Financial Times. “Se desplomaron a medida que crecen los temores sobre la salud económica del país”.

El Financial, subraya que la Argentina tuvo “la aprobación casi unánime de sus tenedores de bonos para reestructurar u$s 65 mil millones de deuda externa después de meses de discusiones.”

“Un bono, que vencerá en 2030, se cotiza ahora a aproximadamente u$s 0,40, habiendo debutado a principios de este mes a poco más de u$s 0,50. Otros aproximadamente u$s 20.000 millones en bonos con vencimientos en 2035 cayeron a u$s 0,35 la semana pasada. Ahora ronda los u$s 0,37”.

Financial Times menciona “cálculos de Morgan Stanley que indican que el rendimiento inicial de los bonos argentinos es la peor en 20 años para bonos de mercados emergentes recién reestructurados.

“El acuerdo supuso un alivio de la deuda de u$s 38.000 millones en la próxima década…los problemas económicos de la Argentina hacen que las empresas se vayan a pesar de este alivio…los inversores se sintieron cada vez más perturbados por el enfoque del Gobierno para gestionar la economía, que se derrumbó a medida que avanza el brote de coronavirus”.

Un inversor de deuda de mercados emergentes, no identificado, la venta “sin precedentes…Nunca había visto algo como como esto en el que el país se reestructura y tan pronto después, vuelve a estar en caliente agua a pesar de que no tiene pagos de dudas desde hace algunos años”.

Carl Ross, socio de la administradora de fondos GMO, que participó en las negociaciones, declaró en el Financial: “Nos sorprende; un curso normal de episodios es que después de que un país reestructure su deuda, por lo general está en un mejor camino”.

El diario británico informa que “la Argentina no enfrenta reembolsos considerables de la deuda durante los próximos cuatro años”. Indica que “la creciente brecha entre los tipos de cambios oficiales y paralelos del país, que se abrió tras la imposición de controles de capital el año pasado”.